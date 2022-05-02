【倫常慘劇】向七旬母親討$27酒錢不果　38歲失業兒狠推媽媽落樓傷重亡

▲ 台灣一名38歲失業男向七旬母親討錢不果，狠推媽媽落樓。

台灣最近發生一宗70多歲周姓婦人墮樓亡的事件，其38歲兒曾指母親有自殺傾向，當天跨坐露台欄杆跳樓，經調查後發現並非意外，原來是失業兒子討酒錢不果，與母親爭執拉扯後狠推她下樓，媽媽送院搶救不治，涉事兒被控殺人罪逮捕。

台七旬婦人墮樓重傷亡

綜合台灣傳媒報道，台灣新北市板橋區一名70多歲周姓婦人墮樓重傷亡，早前經調查後拘捕了該死者兒子，38歲黃姓男子。事件非意外，而是倫常凶殺案。

上月22日晚上，70多歲周姓婦人被發現從4樓墮下重傷，警方接報到場後，將她送往醫院搶救，惟最終不治身亡。當時在現場的38歲兒子跟警員謊稱母親有自殺傾向，她跨坐露台欄杆欲跳樓，雙手抓著欄杆，身體在露台外，黃男指自己當時有上前勸阻，不過因有腰傷無法施力將媽媽拉回。不過，以上一切都是虛假的證辭。

▲ 38歲台男涉殺害母親被捕。（影片截圖）

警方指出在案發公寓露台上的欄杆及牆面並沒有任何周婦攀爬的痕跡，加上她墜落時未有碰撞到露台外3樓的遮雨棚，加上亦沒有留下任何遺書，事件很可疑。

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啃老兒向年邁母親討錢買酒

事發翌天，周婦遺體被送在板橋市立殯儀館，當時兒子在場，再次交代事件情況，可是細節交待不清。再加上現場環境的狀況，一切都引起警方懷疑。

檢察官嚴詞追問下，黃男指出當天問母親取100元台幣（約27港元）錢去買酒，可是她拒絕，於是他伸手到母親衫袋去拎錢，兩人發生拉扯推撞，黃男一怒之下將母親從4樓露台推落街。

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據悉，黃男是啃老族，有多項前科，如在2007年曾在土城區廣明街持鐵鎚搶劫珠寶行事敗被捕入獄，出獄後打散工，時常入不敷支，近3年來失業，並染上酗酒惡習，經常向年邁母親索討金錢。上月22日黃男為小額酒錢，對母親狠下毒手，檢察官下令依殺人罪逮捕，還押候審。

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責任編輯︰王明芳