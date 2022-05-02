【企圖自殺】浸會大學63歲男利器割頸　幸妻子及時發現送院救治

▲ 浸會大學63歲男利器割頸，幸妻子及時發現送救治。（黃傑偉攝）

浸會大學內有人企圖自殺，63歲男子清醒送院治理。

事發在九龍塘浸會大學，警方今日（2日）下午1時1分接到一名女子報案，指其姓鍾63歲丈夫懷疑在浸會大學校舍一個廁所內，以利器界頸企圖自殺。警方及救護員到場尋獲頸部受傷流血男事主，男子清醒由救護車送往沙田威爾斯親王醫院救治。

消息指，鍾為浸會大學職員，疑因身體健康問題輕生。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：余思嵐、黃傑偉