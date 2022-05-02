陳慧敏久未能返澳門見家人　疫下計劃搞虛擬音樂會+插畫展

▲ 陳慧敏久未能返澳門見家人。

近年娛樂圈興起投資NFT及發展元宇宙，歌手陳慧敏最近亦心郁郁，計劃在將推出的元宇宙「aol hub 生活藝術館」內的虛擬世界中，經營自己的專屬空間，閒時邀朋友在這個元宇宙的家中作客玩音樂、更加可以邀請歌迷到此參加音樂會。

慧敏說：「現實中要創造自己的dream house應該好貴，地理上又會局限各地的家人、朋友、粉絲到訪，但虛擬世界就可以一次幫我解決問題、達成願望。」

▲ 她計劃在將推出的元宇宙「aol hub 生活藝術館」內經營自己的專屬空間。

本身是澳門人的慧敏，在今次疫情中深深感受到地域影響。就像今次第五波疫情，原本2月初來港配合拍攝工作的她，基本上都因團隊有人陸續感染被逼煞停、新歌工作又因疫情嚴峻要延期，亦因為限聚措施，在港沒家人的她也沒辦法與朋友見面。

慧敏無奈說：「相信疫情一定會好轉，只可惜到時候我該要趕回澳門參與音樂劇、發佈旅行專輯《浪》及舉辦演唱會。」



今次慧敏因為與「aol hub 生活藝術館」的機緣而開始進入元宇宙與NFT的範疇，透過自行製作的NFT，讓自己的插畫作、音樂作品得以在元宇宙內展現，在虛擬世界中構建自己的專屬空間：「一直好想搞一個有陽光、樹影的音樂會，aol hub又匯聚不同藝術家，不定期舉辦展覽、學習、派對，可以令自己身心靈得以舒緩及成長，同時又能滿足心願。」

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