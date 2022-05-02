【新冠疫苗】教育局與兒科醫學會合辦兒童新冠後遺症講座　本月將舉行至少7場「疫苗接種日」【附登記詳情】

▲ 教育局與兒科醫學會合辦兒童新冠後遺症講座。（陳國峰攝）

教育局與香港兒科醫學會將於本星期四（5日）及星期六（7日）合辦兩場網上講座，邀請兒科醫生就「兒童感染新冠病毒的後遺症及接種新冠疫苗的重要性」與家長作專業講解，並同時展開新一輪學校疫苗接種日活動，以進一步推動學生接種新冠疫苗。此外，教育局本月會在港島、九龍和新界多區，舉行至少7場「疫苗接種日」活動。

教育局表示，本星期將安排多所官立學校作為中心學校，透過新冠疫苗流動接種站到校外展服務或以團體預約形式到社區疫苗接種中心，安排區內學校的教職員、學生及其家人接種疫苗。

教育局在本月中亦分別與多個地區校長會（包括香港島校長聯會、荃灣葵涌及青衣區中學校長會、荃灣區小學校長會、葵涌區小學校長會、青衣區小學校長會及荃灣及葵青區幼稚園校長會）合作舉辦「疫苗接種日」活動，安排「疫苗資助學校外展服務」，方便區内家長與子女及其家人一起接種疫苗。相關地區校長會已展開宣傳，當區的家長可以透過其子女就讀學校盡早報名。

全港中小學及幼稚園家長，以及校長和教師可透過以下超連結或活動海報的二維碼報名參加兩場內容相同的網上講座。

教育局發言人表示，接種疫苗是對新冠肺炎最有效的防禦，可以減低重症及死亡風險。提高接種率亦有助校園築起更有效的保護屏障，為學生恢復半天面授課堂締造一個更加安全的校園環境。隨着全港學校分階段有序恢復面授課堂，部分家長或仍對子女一旦感染新冠病毒的後遺症或接種疫苗可能出現的副作用存有疑問。就此，當局邀請兒科醫生作網上講座及諮詢，以專業角度與家長分析，藉此釋除家長的疑慮。當局亦會邀請學校及家長分享經驗，協助推廣疫苗接種。教育局呼籲家長及學校持份者踴躍參加，了解接種疫苗的重要性。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津