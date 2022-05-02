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【聲生不息】李克勤憶頒獎禮不堪回憶　難忘某年未曾被邀出席

娛樂 14:18 2022/05/02

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李克勤和李健合唱《花火》。

歌唱比賽節目《聲生不息》播出第二集，昨日一集由先要由觀眾票選男女隊的隊長，節目主持王祖藍問男子隊覺得觀眾會選誰，克勤笑說其實男子隊想找一個隊內「最年輕」的歌手擔任隊長，所以屬意林子祥。

最後結果觀眾票選的男子隊由克勤當選，女子隊則由楊千嬅當選。克勤笑言觀眾選了第二年輕的人當選隊長，但投票其實是早一天觀眾於網上投選的。

第二集節目主題是「港樂與我的愉快少年事」，觀眾選出最能代表自己少年事的六首廣東歌，包括：《單車》、《花火》、《情人》、《來生緣》、《勇》及《我要你的愛》，首三首是男子隊的指定曲目；後三首則是女子隊的指定曲目。

克勤被選中男隊長。

兩隊隨後立即進入備戰狀態，克勤與一眾隊員研究出戰歌曲的編排，最後由他跟李健合唱《花火》，於第三局出場，他更立定下一個目標，就是希望這一戰可以將輸的贏回來，霸氣十足。

比賽開始前，節目組特別回顧過去香港樂壇的頒獎禮，於頒奬禮中獲得不少獎項的克勤感受甚深，以往歌手們每年做的所有事情，都是為了能拿到多少獎，被問到好不好玩，克勤直言：「拿到的時候就好玩；拿不到的，你回到家裏會懷疑自己，『唉，天呀。』」

克勤憶不壞回憶。

他坦言最難過不是拿不到獎，最難過是沒受到邀請，「你連去的機會都沒有，那才是最難過，我也遇過。有一年沒有人邀請我，家裏的人不敢提，因為怕我沒機會去，結果真的沒機會去。所以其實大家都在意的時候，是真的能夠推動每一位歌手，去盡自己最大的努力，拿最好的出來，大家都去做最好的。」

最新影片：陳山聰訪問

撰文 : TOPick迆犬出動

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