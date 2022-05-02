【復課】中學及幼稚園明起分階段復課　楊潤雄提醒學生上學不能掉以輕心

▲ 楊潤雄提醒，學生每天回校前要量度體溫、進行快速抗原測試。（楊潤雄facebook）

全港中學及幼稚園明日起（3日）分階段恢復面授課，令恢復面授課的學校總數增至2,100多間。教育局局長楊潤雄提醒，學生不能掉以輕心，若有不適就不要上學，並要記得每天回校前量度體溫、進行快速抗原測試。他又說，本月將在港島、九龍和新界多區，舉行至少7場「疫苗接種日」活動。

楊潤雄於社交平台撰文，指出近期新冠肺炎個案數字雖持續在相對低位徘徊，但大家不應掉以輕心，又提醒學生要好口罩、勤洗手，以及注意個人和環境衞生。楊潤雄說，希望同學明白，不是甚麼事情都能一蹴而就，要逐步處理新挑戰：

當大家重返校園時，或多或少會面對新的挑戰，這是預期之內，不必擔心，只要逐步處理，一定會漸漸適應。如果你們需要協助，身邊的爸爸、媽媽、校長和老師都會給予無限支持；而我和教育局的同事也會透過學校全力提供支援。

楊潤雄又說，接種疫苗才是預防感染、重症及死亡個案的最有效方法；惟截至昨晚，在3至11歲年齡組別，已接種第一針疫苗佔70.6%，第二針佔43.6%；在12至19歲年齡組別，已接種第一針疫苗則佔98.1%，第二針佔83.8%；認為反映特別年幼學童仍需要在打針方面加把勁。他表示，本月將在港島、九龍和新界多區，舉行至少7場「疫苗接種日」活動，以官立學校、資助學校或社區疫苗接種中心作為場地，並與地區校長會協作，推動疫苗接種服務，方便區內的學生及其家人和教職員。

另外，教育局與兒科醫學會將會於5月5日及7日合辦兩場兒童新冠後遺症講座，本月將舉行至少7場「疫苗接種日」，詳情即看：【下一頁】

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責任編輯：黃悅晴