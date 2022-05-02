【DSE2022】紅日舉行化學科考試約12,000人報考　3名考生於竹篙灣應考

▲ 位於屯門仁濟醫院第二中學的試場，昨日舉行健康管理與社會關懷科考試。（考評局圖片）

中學文憑試（DSE）今日（2日）舉行化學科考試，約有12,000名考生報考。考評局說，今日有2名檢疫及1名確診者生於竹篙灣社區隔離設施應考；1名考生因身體不適而選擇不應考。考評局指出，今早沒有收到考生要求即日到竹篙灣應考的申請。

化學科考試合共設有123個禮堂試場及218個為特殊教育需要考生而設的特別試場；而組合科學（化學）考試，則約有250名考生報考，合共設有4個禮堂試場及10個為特殊教育需要考生而設的特別試場。

為減低考試因疫情而中斷的風險，2022DSE的考試時間表壓縮至3星期，考生於公眾假期及周日下午都須應考。共涉6個科目，逾14,000人次考生。其中昨日為五一勞動節假期，考評局首次於假日舉行文憑試，考試科目為健康管理與社會關懷科，約有900名考生應考，開設的禮堂試場有12個，為特殊教育需要考生而設的特別試場則有31個。

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責任編輯：黃悅晴