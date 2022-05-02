【第五波疫情】10間普通科門診診所明起恢復服務　醫管局將陸續恢復其他診所

本港確診個案持續向下跌趨勢，今日新增283宗確診個案，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會。 即看：【下一頁】

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（林宇翔攝）

李立業表示，考慮到病人對普通科門診診所的需求因應疫情而有所增加，10間普通科門診診所明天（5月3日）起恢復服務：

東區 柏立基夫人普通科門診診所

柏立基夫人普通科門診診所 中西區 西營盤賽馬會普通科門診診所（夜間門診服務）

西營盤賽馬會普通科門診診所（夜間門診服務） 觀塘區 順利普通科門診診所

順利普通科門診診所 荃灣區 戴麟趾夫人普通科門診診所（星期日及公眾假期門診服務）

戴麟趾夫人普通科門診診所（星期日及公眾假期門診服務） 葵青區 北葵涌普通科門診診所（夜間門診服務）

北葵涌普通科門診診所（夜間門診服務） 沙田區 瀝源普通科門診診所

瀝源普通科門診診所 北區 沙頭角普通科門診診所

沙頭角普通科門診診所 北區 打鼓嶺普通科門診診所

打鼓嶺普通科門診診所 元朗區 天水圍健康中心（天瑞路）（夜間門診服務）

天水圍健康中心（天瑞路）（夜間門診服務） 屯門區屯門湖康診所（星期六門診服務）

他稱，隨疫情緩和會陸續恢復已暫停的普通科門診診所，而23間指定診所會仍會繼續為市民提供服務。

另外，教育局與兒科醫學會合辦兩場兒童新冠後遺症講座，另於本月舉行至少7場「疫苗接種日」。即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩