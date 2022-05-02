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【死亡個案】再增5人病歿　3人昨日公院病逝

社會 16:37 2022/05/02

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情為連續十多日維持3位數。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（2日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業指，現時仍有1,294名病人留醫，再多2人危殆，目前有6人在深切治療部留醫。

當局昨再呈報3宗患者離世，涉2男及1女，年齡介乎74至98歲，2人無打針，1位打2針，3人均為65歲以上。

另外，再呈報多2名患者在4月30日離世，涉1男及1女，年齡介乎78至92歲；過去1日亦再多92名病人康復，其中55人已出院。

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記者：李榮忠

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