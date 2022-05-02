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【KO暗瘡】滿面暗瘡很苦惱　K Kwong教加速暗瘡凋謝+去印方法：敷蒜頭work

保健美顏 16:27 2022/05/02

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K Kwong分享減少暗瘡的方法

暗瘡大爆發，實在令人苦惱。化學博士K Kwong（鄺士山）近日在其facebook發文分享護膚貼士，表示自己也曾被暗瘡問題困擾，試過用一種食物成功擊退暗瘡。他亦講解暗瘡成因，分享令暗瘡加速凋謝，以及去除暗瘡印的方法。

最新影片推介：

K Kwong表示，暗瘡的形成是由於油脂分泌過多，堵塞毛孔，導致細菌生長。另外，「睾丸酮」也會加速暗瘡形成。想減少暗瘡，需要多方面的配合，包括潔膚、飲食、外塗藥膏等。他羅列以下方法：

1. 減少睾丸酮

2. 保持皮膚清潔，減少細菌

3. 少吃煎炸油膩食物、碳水化合物

4. 多休息，減少壓力

化妝品會堵塞毛孔，加速暗瘡形成？K Kwong指，不少化妝品屬於水溶性，並不堵會塞毛孔，故此經常化妝不一定會有暗瘡。

加速暗瘡凋謝+去印方法

若已長出不少暗瘡，K Kwong表示千萬不要用手擠，因為擠過後，皮膚的顏色不同，而且有機會令鬍鬚增加。他分享以下方法，稱有助加速暗瘡凋謝，去除暗瘡印。

加速暗瘡凋謝

  • 使用含有benzoyl peroxide的暗瘡膏：benzoyl peroxide最有效，含其他維生素、抗氧化劑藥膏的效用比 benzoyl peroxide低。
  • 敷蒜蓉：把蒜頭磨成蓉，敷在暗瘡患處10分鐘。蒜頭含有大蒜素（allicin），有助消滅暗瘡的細菌，並有少許漂白作用。

K Kwong表示，自己背部曾長有暗瘡，試過把蒜蓉敷在患處，的確有效，「K仔試過用喺背脊 work」。

去除暗瘡印

外塗藥膏（相對便宜）

  • 若留下暗瘡疤痕，但又不想睇醫生，他建議外塗藥膏，例如：含有壬二酸（azelaic acid）／果酸／維A酸／異維A酸的藥膏

求醫治療（相對昂貴）

  • 例如：激光、「填嘢」、注射類固醇、磨皮、皮膚微針刺、化學脫皮、皮下外科手術、注射打肉毒桿菌毒素。

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責任編輯：羅嘉欣

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