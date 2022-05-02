【第五波疫情】新增283宗陽性個案　其中120宗經核酸檢測陽性【不斷更新】

▲ 市民接種疫苗。(陳靜儀攝)

本港確診個案持續向下跌趨勢，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業下午出席疫情記者會。

【16:55】

歐家榮指，基因分析發現，第12日在檢測中心陽性個案，未能判斷是輸入還是本地個案，初步界定為輸入個案，有待進行基因分析個案。

【16:46】

歐家榮指，之前小學復課每日發現個案約10宗，隨着中學及幼稚園復課，檢測人數會有倍數增長，估計發現個案會有10至20宗，但難判斷是否新個案，當局會確保學校繼續呈報數字，如有不尋常會了解。

【16:38】

李立業指，再增5名死亡個案，有3人是昨日公院病逝，詳情即看【下一頁】

隨首着疫情穩定，10間普通科門診診所明起恢復服務，醫管局將陸續恢復其他已暫停服務診所，詳情即看【下一頁】

【16:35】

提到明日幼稚園、中學生復課，歐家榮提醒家長及學生上學前做好快速檢測，要提前預好時間及有耐性進行，如發現確診不應上學並立即透過平台申報。

【16:30】

歐家榮指，今日新增283宗陽性個案，當中120宗核酸陽性，163宗快測個案；有11宗輸入個案，其餘272宗屬本地個案，累計逾119.2萬宗確診。

輸入個案方面，有6宗是機場檢測到，包括2名由南韓經KE607到港、1名由新加坡SQ882到港、1名由新加坡SQ894、1名由台灣CI909、1名馬來西亞MH72到港。昨日新增5宗死亡個案，第五波累計9,105宗死亡個案，病死率0.76%。

另外，教育局與兒科醫學會合辦兩場兒童新冠後遺症講座，另於本月舉行至少7場「疫苗接種日」。即看：【下一頁】

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責任編輯：TOPick港聞組