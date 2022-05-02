【調解糾紛】鄭若驊：網上爭議解決發展越趨成熟　線上調解將會越來越普遍

▲ 律政司司長鄭若驊今日在校園調解研討會暨第五屆香港中學朋輩調解比賽總決賽致辭。（政府新聞處）

律政司司長鄭若驊今日（2日）出席今年調解周的校園調解研討會暨第五屆香港中學朋輩調解比賽總決賽的開幕。她表示，網上爭議解決發展越趨成熟，隨着科技的進步，調解將不再局限於面對面的調解會議，線上調解將會越來越普遍。

鄭若驊致辭時指出，追求和諧是中國的傳統文化，調解以互相尊重和尋求共識的態度去解決衝突，是最理想的做法，又稱調解不單止是一門專業服務，更是化解衝突和人與人之間相處的文化。因此，從小培養調解文化除了有助減少衝突，更可促進構建一個友愛和包容的社會。

她又提及，不時看到一些「芝麻綠豆」的小事甚至是校園朋輩紛爭最後也訴諸法庭。然而，不論最終勝負誰屬，當中都需要耗費大量的時間及金錢以完成所有的法律程序，對雙方來說都是代價不菲。

鄭若驊表示，校園朋輩糾紛與一般商事糾紛不同，大多數的朋輩糾紛並不涉及金錢或合約上的爭議，反而往往是來自於同學之間言語上的衝突或者相處上的小矛盾。而朋輩調解非常適合解決這些糾紛；朋輩調解提供中立和保密的平台，由朋輩調解員帶領，讓同學坦誠交流和表達出自己的想法。而靈活的調解程序容許了更大的討論空間，有助制定雙方同意的方案。因此，在處理這些朋輩糾紛時，調解是不可或缺的選項。

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責任編輯：陳葆琳