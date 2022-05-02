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【特首選舉】李家超本周五會展舉行造勢大會　多名選委獲邀出席

政治 15:58 2022/05/02

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

消息指，特首選舉唯一候選人李家超，將於本周五下午4時，在灣仔會展舉行造勢大會。（經濟日報資料圖片）

消息指，特首選舉唯一候選人李家超，將於本周五下午4時，在灣仔會展舉行「我和我們　同開新篇」千人造勢活動。

特首選舉下周日投票，多名選委透露，接獲李家超競選辦邀請，出席在本周五在會展舊翼舉行、名為「我和我們　同開新篇」的活動。

競選辦在邀請信提醒，參加者進場時需要量度體溫、使用「安心出行」及「疫苗通行證」，又建議自行進行快速抗原檢測。

競選辦又提醒，由於進場流程和保安工作需時，呼籲他們提前30分鐘進場。

政府上月批准，特首候選人在室內舉行與選舉委員會委員及公眾之間，以及與選舉相關的聚集，可獲豁免「限聚令」的人數限制。

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記者：胡偉明

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