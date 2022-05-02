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【澳門疫情】22歲澳門居民英國回澳後確診　列為復陽個案

社會 15:59 2022/05/02

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(資料圖片)

澳門應變協調中心今日（2日）公佈，1名由英國回澳的澳門居民，新冠病毒核酸檢測呈陽性，被列為復陽個案。

應變協調中心指，該人士是由英國經新加坡回澳的22歲女性澳門居民，分別於2021年6月、8月和2022年1月共接種3劑國藥滅活疫苗。4月27日在英國接受新冠病毒核酸檢測結果為陰性，4月29日乘坐SQ317號航班（座位32A）由英國前往新加坡，30日由新加坡乘坐TR904號航班（座位30D）回澳，入境時接受新冠病毒核酸檢測，結果為不確定，已送往路環高頂公共衛生臨床中心隔離治療，昨日複查核酸檢測結果為陽性。她曾於2021年12月感染新冠肺炎，被列為復陽個案，不納入當地個案。

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責任編輯：余思嵐

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