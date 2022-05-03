【人生逆轉】由《放學ICU》主持一度變電影臨記　陳佩思轉賣榴槤終闖出商機

▲ 昔日兒童節目主持陳佩思現成「榴蓮皇后」。

《金宵大廈2》蘇皓兒飾演的渺渺那被灼傷的半邊臉令人驚嚇，如果有看過《常在你左右》的話，電影中陳佩思那一舊舊因為整容失敗而突起的腫塊，就更加令人卻步了。

陳佩思（Pancy），無綫電視第18期藝員訓練班畢業，昔日TVB的兒童節目主持，在去年懷緬昔日兒童節目點滴的《童你一起長大了》亮相，又再被人記起。多年來她都沒有放棄演藝事業，仍然在娛樂圈中打滾；但為了生活，陰差陽錯開始賣榴槤，變成「榴槤皇后」。

如果拍戲能夠搵到食，其實都會專心拍戲。對於一個喜歡做戲的人，不用兼顧其他東西，這是最幸福的事。

▲ 陳佩思說每個人入兒童節目見到譚玉瑛姐姐都會這樣說：「我由細睇你到大，沒想到竟然有一天會和你做同事。」（圖片：被訪者提供）

跟黎諾懿胡定欣同道出道

無綫電視第18期藝員訓練班有哪些畢業學員呢？黎諾懿、胡定欣已經非常「入屋」了，連鄭俊弘這最初的無名小子，他那渺小的願望——「希望觀眾講得出我的名字」也達成了，陳佩思又如何呢？

當然羡慕啦！見他們有這樣的成績也替他們開心。每個人的際遇都不同，不是你靚女、你高大威猛、你身材好，就一定會紅。

陳佩思還記得當年是兩個兩個考試，考試時的拍檔，正是黎諾懿，那些年的情景因為訪問，又再在腦海出現。

▲ 陳佩思當年未入行參加模特兒比賽，參加者還有余文樂及李蘢怡（左二）。（圖片：被訪者提供）

離開兒童節目，在電影圈浮浮沉沉的演藝生涯當中，於2017年電影《常在你左右》中，縱使陳佩思在戲中沒有名字（只是叫陳小姐）——演繹一個因為整容失敗而割脈自殺身亡的女子，但對她來說，仍然很難忘。「因為是根據一件真人真事：一個韓國女人整容失敗去模仿，她因為打油落自己塊面失敗，變成一個好奇怪的怪物。我要做很多次的特技化粧，倒模也可能超過10次，每次都要化3、4個鐘，好唔舒服。」

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▲ 陳佩思在電影《常在你左右》飾演一名因為整容失敗而割脈自殺的女子陳小姐，粧容實在很驚嚇。（圖片：被訪者提供）

為了賺錢不介意做臨記

為了更多的演出機會，陳佩思不介意做醜女，甚至與一班初入行的演員做臨記也不介意，只因為需要錢。「我那時候因為誤墮騙局，需要搵錢。杜Sir開戲，要找一班跟組演員在番禺留3個月，每天開工，最早返，亦都是最晏放，沒有你的戲也要坐著等，真的不容易。但因為計月薪，而新入行想學野就會做。當時我已在這圈做了10年以上，但因為等錢使，馬死落地行，還講甚麼身份。」

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杜琪峯拍戲，突然間某個場景需要一個人，劇組就要即刻找給他。那次在番禺拍《三人行》，杜琪峰突然要找個護士講兩句對白，於是就找上了陳佩思。「PA話要講兩句對白，問我搞唔搞得掂？當然無問題啦！以前做兒童節目，兩頁對白都是這樣背啦！」就這樣，本來無名無姓的護士，到後來電影上演最後的演員名單中，就有了陳佩思的名字。

▲ 能夠埋到杜琪峯的班子，陳佩思覺得是奇妙的事。（圖片：被訪者提供）

我記得以前兒童節目的監製，初入行就對我說：「做這行不要怕蝕底，只要你不怕蝕底，你不知道還會發生甚麼事。」在這件事上，可以說是天時地利人和，如果我不是遇到困境，就不會有意外的收穫，我好感恩。

就因為這次演出，陳佩思便埋了杜琪峯的班子，而他最近為ViuTV監製的新劇，Pancy也有份演出。

▲ 在電影《我的印度男友》，陳佩思飾演女主角陳欣妍的姑媽，而楊卓娜則是母親。（圖片：被訪者提供）

兒童節目木人巷

陳佩思很感激昔日兒童節目的訓練，讓她好像起樓般打好地基。「個個禮拜開工，成日面對鏡頭，那個年代對新人來說不是有太多這些機會，師兄師姊話無五、六年，都不要想有角色可做，但現在環境不同了，很快便有戲可拍。」

她又很喜歡以前兒童節目的小劇場，有無限的創作空間。「好像劇本只是說你做一個祭司，但無論造型、化粧、語氣都完全無限制。」她最記得和杜大偉做對手戲，她做祭司，他做非洲部落的酋長，圍著火堆唸咒語。「他想了一句好好笑的咒語，但他自己笑到停唔到，結果大家NG了10次，我們也『焗蟹』（忍笑），惟有停廠大家冷靜下再拍，到現在我還記得當時的情景。」

▲ 當年兒童節目認識的小朋友，今天有些已大學畢業，還快結婚呢！（圖片：被訪者提供）

正因為有很大的創作空間而又開心，陳佩思經常渴望上班，近日伍文生「重操故業」，再做兒童節目，便令Pancy羡慕不已。「他是我師兄，我們說他是一個傳奇，離開娛樂圈十多年，現在再返去做兒童節目，我都很想做，因為實在太好玩了。」

做了七、八年的兒童節目（如《至Net小人類》及《放學ICU》），陳佩思也學懂了做主持，面對鏡頭處變不驚，所以疫情前，她每個月也會做婚禮主持，還會為公司的周年晚宴、商場騷、電腦節等做司儀。「我為何今天能成為司儀？就是因為當年做了主持囉！」

▲ 《掃毒2》在國內收得，陳佩思說電影中所有角色都有登台機會，而她在戲中是苗僑偉（林Sir）的下屬，同team還有陳家樂及衛詩雅。（圖片：被訪者提供）

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為食變生意賣榴槤

做司儀、拍戲只佔陳佩思收入的三成而已，而做生意就佔了她七成的收入，但她不是一開始就賺錢。

「之前試過在紅磡繽紛購物城開Boutique，是頂手兒童節目導演的，租平，但弊在無人流，得到的教訓是就算幾平租，如果無人行，一蚊也不要頂來做。」

後來陳佩思又頂手了一間在瓊華中心賣日本零食的店舖來經營。「上手做了十幾年，人流夠旺，生意又穩定，但我做了不夠半年，就出現了759阿信屋，也是賣我們同款的零食，但款式多過我們，而且一年內開了100間分店，直接從廠商攞貨，零售價還平過我們攞貨的價，結果我捱了一年半，無賺離場。」

▲ 陳佩思由兒童節目主持，到今天拍戲拍劇之餘兼職司儀搵快錢兼賣榴槤，只因就算愛演戲也要生活。（圖片：被訪者提供）

至於開始做榴槤買賣，始於她2013年接了個榴槤廣告。「我喜歡食榴槤，以前貓山王好貴，我就經常飛去馬來西亞食，朋友又介紹我認識當地賣榴槤的人。」由於陳佩思在Facebook「曬命」在馬來西亞食榴槤，朋友都說為甚麼咁自私只是自己食，於是她便萌生賣榴槤的念頭。「那時候朋友都不敢在香港買貓山王，因為幾百蚊一個，怕有人魚目混珠，但他們信得過我。」

初期由拿證明、入口、到機場取貨、運輸，陳佩思都是一腳踢。「第一次去機場收貨我無瞓過覺，還講笑說去接老公機，姓王名貓山。」那時候，朝六晚九，百多個榴槤都是她自己送貨，朋友仗義作司機呻肚餓，都只能吃個包，因為就算規劃了行程，遇上客人突然爽約不在家，行程打亂了，就要來來回回港九新界。

▲ 陳佩思推出自家品牌「榴槤皇后」冰皮月餅，得到一班演藝界朋友支持。（圖片：被訪者提供）

「現在有合作開的司機團隊，每年5月至8月，榴槤當造期，就一call即到。」因為全部是透過社交平台及電話進行買賣，因此她認為毋須實體舖，也不用養著一班員工。「近年競爭較為激烈，是損失了一些零售客，但他們不是我target customer，因為現在慢慢轉營做批發，而國內也有人攞貨。」

做生意許多時候都講關係，就算出現競爭者，陳佩思也有信心自己賣的榴槤質素有保證。「貓山王分A、B果，果農會將A+的果先留給熟客，所以有些客人覺得我賣的榴槤有所不同，問點解？其實無得解。」

記者：何小雲