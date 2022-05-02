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【珍惜生命】青衣盈翠半島43歲女子受情緒病困擾　浴室燒炭亡

社會 16:35 2022/05/02

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

青衣有女子疑受情緒病困擾燒炭亡。（資料圖片）

青衣有女子疑受情緒病困擾燒炭亡。警方今日（2日）下午1時38分接獲死亡父親報案，指在青衣青敬路33號盈翠半島一單位，其43歲姓黃女兒懷疑在上址暈倒。警方接報到場，發現死亡倒臥在上址一浴室內，旁邊有一盤燒過的炭，現場證實死亡。警方在現場檢獲遺書，相信其受情緒病困擾而輕生，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

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記者：黃穎津

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