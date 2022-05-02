【珍惜生命】青衣盈翠半島43歲女子受情緒病困擾　浴室燒炭亡

▲ 青衣有女子疑受情緒病困擾燒炭亡。（資料圖片）

青衣有女子疑受情緒病困擾燒炭亡。警方今日（2日）下午1時38分接獲死亡父親報案，指在青衣青敬路33號盈翠半島一單位，其43歲姓黃女兒懷疑在上址暈倒。警方接報到場，發現死亡倒臥在上址一浴室內，旁邊有一盤燒過的炭，現場證實死亡。警方在現場檢獲遺書，相信其受情緒病困擾而輕生，死因有待驗屍後確定。

香港撒瑪利亞防止自殺會： 2389 2222

生命熱線： 2382 0000

明愛向晴軒： 18288

社會福利署： 2343 2255

撒瑪利亞會熱線(多種語言)： 2896 0000

東華三院芷若園： 18281

醫管局精神健康專線： 2466 7350

利民會： 3512 2626

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津