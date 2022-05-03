【靚太安樂窩】廚房收納大法增加收納空間　按用途做分類安裝牆面掛鉤

▲ 每個家庭都必需知道的廚房收納大法。

香港寸金尺土，每一個空間都十分重要，廚房的收納方式亦同樣不容忽視，以免大家因收納問題在下廚時手忙腳亂，造成混亂，TOPick找來「Qanvast 家庫」與大家分享廚房收納小技巧，讓大家可以在整潔有序的廚房煮出美食！

廚房收納重點

1.做好分類

▲ 根據物件的用途及類型進行分類。（圖片來源：Qanvast 家庫）

廚房收納的第一步，便是根據物件的用途及類型進行分類，然後將同一類型的用具放於同一個位置，最簡單的方法可以將物件分類為刀具、鍋具、餐具、調味料、食材等。若你想用起來更順手，不妨用下廚習慣或步驟來進行分類，例如是預備材料時要用到的刀具、上菜時要用到的碗碟、烹調時用的調味料、廚具等，讓自己輕易找出要用到的物品，廚房整體外觀也會更整潔。

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2. 活用廚房收納空間

大家在規劃廚房時未必能有足夠空間放太多櫥櫃，但用起來又會發現收納空間不足。若大家正面對這個問題，可以考慮運用以下收納建議，活用及創造出更多收納空間！

▲ 檯面上當然愈少用品愈好，以免阻礙自己下廚。（圖片來源：Qanvast 家庫）

檯面：檯面上當然愈少用品愈好，以免阻礙自己下廚。有需要的話，也可以放置廚房置物架，一層層擺放令物品更一目了然。

高處櫥櫃：放置大型收納盒或籃子，並收納不太常用

的物品，需要時便直接拉出。

上層櫥櫃：可根據高度決定所收納的用品，若符合身高，可放置調味料、乾貨，否則便收納不太常用的物品。想避免發生危險，可以將較重物件放於下方，再將輕物向上堆放。

抽屜櫃：最接近料理台的抽屜可以收納常用物品，例如餐具、保鮮盒、密實袋、調味料等

▲ 大家可於廚房的牆面安裝掛鉤、掛桿或網格收納架，掛上常用鍋具、廚具。（圖片來源：Qanvast 家庫）

牆面：可在牆面安裝掛鉤、掛桿或網格收納架，掛上常用鍋具、廚具。

近水槽位置：近水槽的下方櫥櫃濕度較高，宜放置清潔用品、清潔劑。

廚房收納基本原則

▲ 決定廚房用品的擺放時，要先考慮物品的大小。（圖片來源：Qanvast 家庫）

在決定廚房用品擺放在哪之前，你需要考慮這些用具的使用頻率及體積大小。例如高處櫥櫃有視線限制，應該收納烘焙用具等不太常用的物品。反之，最常用的餐具、調味料則應該擺放在隨手都能拿到的位置。較佔位置的鍋具不宜直接擺放在檯面，可考慮掛於牆面或放在櫥櫃之中。

廚房收納小技巧

▲ 物品直放比橫放好。（圖片來源istock）

1.善用櫃門內的垂直空間，如果不想將太多物品掛於牆面，影響廚房外觀，可以在櫃門內裝上掛籃、掛鉤等，不影響外觀之餘又能收納更多物品。

2.利用置物架將櫥櫃分為幾層將高身櫥櫃分層可以增加更多收納空間，只要運用廚房收納架便可以了！

3.直放比橫放好，將物品打直排好能讓自己更易找到所需物品。