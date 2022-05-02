【復課】中學及幼稚園明日起分階段復課　歐家榮：預計呈報個案或會多一倍

▲ 中學及幼稚園明日起分階段復課，歐家榮：預計呈報個案或會多一倍。

本港新冠肺炎疫情為連續十多日維持3位數。衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（2日）出席疫情記者會，交待疫情最新發展。

全港中學及幼稚園明日起（3日）分階段恢復面授課，被問到預計會新增多少個案，歐家榮表示，上星期大概有600多間小學己復課，每日有35萬學生及5萬名教職員進行檢測，大概每日呈報10宗個案左右，預計明日中學及幼稚園復課後，檢測人數會有一倍增加，預計呈報個案都會上升一倍，大概10至20宗個案左右，但歐家榮強調很難確實判斷。

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：李榮忠