【復課】歐家榮指社區仍有隱形個案料會影響學生　籲檢測呈陽性勿上學

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（林宇翔攝）

本港今日新增283宗陽性個案，當中120宗核酸陽性，163宗快測個案；有11宗輸入個案，其餘272宗屬本地個案，累計逾119.2萬宗確診。即看：【下一頁】

▲ 全港中學及幼稚園明日起（3日）分階段恢復面授課。（資料圖片）

全港中學及幼稚園明日起（3日）分階段恢復面授課，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮表示，明天大約有1500間幼稚園、幼稚中心及400多間中學恢復面授，他呼籲學生上學前要先做快測。

他又說，現時每日有數百宗確診個案，社區仍有隱形個案，相信一定會影響到學生，並料在復課後找到陽性個案，強調最重要是做好風險管控，如出現陽性個案後學生不上學，可減低校園傳播的風險。

他續指，明白建議家長今天起準備好要為小朋友做快測，包括了解如何做快測、耐心地向小朋友解釋，並提醒他們要提早起床做快測。

歐家榮指出，上周約有600多間小學復課，每日找出約10宗陽性個案，而明日起中學及幼稚園的復課，即上學檢測人數會有一倍增加，預計呈報個案都會上升一倍，大概10至20宗個案左右。即看：【下一頁】

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責任編輯：郭詩詩