【愛心外傭】外傭姐姐雖有點懶惰有點蠱惑　僱主仍讚好：將大愛放孩子身上

▲ 港媽大讚家中外傭將大愛放孩子身上，引起不少網民共鳴。

每年都有數以萬計來自菲律賓及印尼等地的外籍家庭傭工背井離鄉來港工作。許多「工人姐姐」更是犧牲自己在家鄉的家人外出賺錢，在香港照料陌生人的起居飲食。近日有港媽在社交平台分享遇到好姐姐的經歷，她坦言「姐姐」雖然「有點點小古惑」及「有點點小懶惰」，「卻把大大的愛放到了一個陌生人的孩子身上。」港媽對「姐姐」深表感激，又貼出一張女兒坐在姐姐大腿上繪畫的照片。她亦祝福其他僱主找到一位「好姐姐」。

帖文引起不少網民共鳴，有人感慨「人無完美，最緊要對小朋友好」，亦有人笑言港人平時工作也難免偷懶，「講真，我自己返工都係咁上下」，讚賞樓主懂得欣賞別人及感恩。

疫情期間，港人聘用外傭困難，遇到好外傭，更是令人格外感恩。有港媽就在Facebook群組「外傭僱主必看新聞訊息」發文，指在自己家工作多年的外傭「有點點小古惑，有點點小懶惰，做事喜歡抄一點點小捷徑，卻把大大的愛放到了一個陌生人的孩子身上。」該港媽又對「姐姐」照顧其一家表示感謝。

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帖文隨後引來以千計網民讚好及留言。有人同樣貼上自己「姐姐」與小朋友互動的相片，表示有相同經歷。也有人直言「我都有個非常錫我小朋友嘅工人，相親相愛」；「我姐姐都好掂」；「我都有個出得廳堂，湊女好掂嘅姐姐」‘「我的姐姐也是這樣，但是孩子愛她，她就是好姐姐」。

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對於樓主家中外傭的「缺點」，不少網民留言表示，其實輕微偷懶及「古惑」，只是人之常情，「我自己返工都係咁上下」；「基本上在世界各地每個人身上也出現」；「小古惑、小懶惰、做事喜歡抄一點點小捷徑, 中哂我鍾意類型。有個醒目外傭, 心情會唔同哂。」

此外，也有人讚賞發文的港媽「明白人冇十全十美懂得感恩」。有網民亦指出，「人冇完美。僱主自己都唔會係一個完人，真係要將心比己」。

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責任編輯：王明芳