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【交通意外】屯門私家車避警截查撞到警車　3人受傷

社會 17:09 2022/05/02

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(香港突發事故報料區群組圖片)

屯門發生交通意外，有私家車逃避警方截查逃去，期間撞到另一輛私家車及警車，造成3人受傷。

事發在青山道250-250號近彩暉花園，警方今日(2日)下午3時46分接報，指一輛可疑私家車懷疑違反交通規例，未有按指示停車，警方上前追截私家車，期間該輛可疑私家車撞到另一輛私家車及警車，共3人受傷。

根據香港突發事故報料區群組，有網民上載圖片，可見一輛警車被撞毀。

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記者：余思嵐

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