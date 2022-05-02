【公屋提前上樓】公屋聯會料適合單位不多　倡設基本交通配置

▲ 房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉。（資料圖片）

特首選舉唯一候選人李家超政綱提倡「公屋提前上樓」計劃，讓輪候市民提早入伙未有充分提供配套的公屋單位。房委會委員、公屋聯會總幹事招國偉接受一個電台訪問時認為，推行計劃需檢視不同公屋項目是否適合、具備應有條件。

招國偉以粉嶺皇后山邨為例，其地理位置相對偏僻，若交通並不完善，對於入住的居民並不方便，故納入計劃的公屋交通上應有基本配置，如應先開通部分小巴線。至於購物日常生活物品方面，如鄰近已有屋邨，本身附近已有相應的設施，包括濕貨街市、商店等，則相對較容易處理。

近年即將落成的屋項目包括位於屯門的菁田邨及和田邨，大埔富蝶邨第二期，每年公屋供應約1萬戶，招國偉表示，當局則須審視每年公屋可供應的單位數量，相信不是全部單位均可納入計劃，適合的單位不會多。他說，對於居於劏房的居民而言，他們本來需負擔昂貴租金和水電費開支的人士，計劃為他們提供多一個選擇，亦屬好事。

對於李家超明言房屋供應須進一步提速、提效、提量，招國偉認為，政府應縮減生地變熟地的程序，並研究更多方法縮短建屋時間，如將部份建築項目判給承辦商處現理，並應該加強政策研究、修訂法例及檢視部門之間的協作方式。在尋找土地方面，他建議政府就不同群體的住屋需要進行研究及分析，改善市民居住質素。

另外，社區組織協會副主任施麗珊在同一節目表示，全港有20萬至30萬貧窮兒童，政綱提出的「解決跨代貧窮試驗計劃」僅屬杯水車薪，認為貧窮問題牽涉教育、醫療和房屋範疇，難以透過一個計劃完全解決問題。她又指，現時兒童發展基金已有類似計劃，認為當局應研究延長現行計劃年期及增加供款金額等，

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記者：陳葆琳