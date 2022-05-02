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【公務員】高級公務員協會：不同政府部門各有KPI和工作目標　政府需加強統籌能力

政治 17:31 2022/05/02

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行政長官選舉候選人李家超政綱提出提升管治能力，增強政府的執行能力。（資料圖片）

行政長官選舉候選人李家超政綱提出強化政府治理能力，團結各界共同解決社會問題。香港高級公務員協會主席李方冲認為其方向正確，又指目前不同政府部門亦有各自的KPI和工作目標，政府需要加強政策研究和統籌能力，令公務員工作更順暢。

李方冲接受港台節目訪問時表示，政府各部門或有不同需要和程序，視野未必一致。李家超出身紀律部隊，團隊精神強烈，相信可以為政府帶來新思維，寄望他上任後與公務員在政策研究上有更多討論。他又指，KPI要公道和平衡，並要確保各部門的工作目標都可行。 

對於李家超提出增設「動員機制」，在危機時組成「應急隊伍」，李方冲認為，現時政府各部門亦類似機制以應對災害，相信李家超建議將機制變成常設，是希望確保人手和及早提供培訓，又指相信公務員每年參與應急的次數不會多。

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責任編輯：陳葆琳

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