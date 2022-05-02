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被指Twitter追蹤多個色情帳號　李梓敬：問心無愧

政治 17:41 2022/05/02

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「建制派KOL」、新民黨立法會議員李梓敬。（李梓敬Facebook）

「建制派KOL」、新民黨立法會議員李梓敬，被指在Twitter上追蹤多個涉及色情內容的帳號。他今日回應事件時，未有否認曾追蹤有關帳號，但強調問心無愧，又質疑事件涉別有用心者抹黑，為求打擊其社交媒體發展進度。

李梓敬在Facebook發帖文解釋：「是這樣的，為了快速增長我們Twitter的follower（追蹤者），我們會大規模追蹤一些follow（追蹤）了跟我們相同帳戶的人。」

他續指：「由於數量眾多，我們在follow那一刻，根本不會逐個check（檢查）這些account究竟post（發布）甚麼。之後更加不會考究這些account post甚麼。」

對於在網媒和討論區上流傳相關報道，李梓敬形容：「真係得啖笑。」

他又指，截至今日為止，其Twitter帳號已經追蹤了超過29,000個帳號，強調除非未來用人手逐個檢查，否則不能杜絕有關情況，但形容做法會拖慢其Twitter增長速度。

李梓敬表示：「為了打擊我們社交媒體的發展進度，一些別有用心的媒體，一定會繼續用這些報道，來抹黑我們。我們問心無愧，日後會繼續用最快的方法，拓展我們的網絡接觸率。」

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撰文 : 傅流螢

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