【強制檢測】40幢大廈納強檢 涉紅磡海逸豪園及馬鞍山銀湖‧天峰1座【附名單】
社會 17:46 2022/05/02
政府今日（2日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月3日至4日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】
因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：
- 藍田滙景花園1座
- 牛頭角樂華南邨敏華樓
- 柴灣環翠邨怡翠樓
- 大埔逸雅苑逸榮閣
- 深水埗麗閣邨麗荷樓
- 旺角海富苑海嵐閣
- 紅磡海逸豪園18座
- 新蒲崗采頤花園4座
- 牛頭角彩盈邨盈富樓
- 荔枝角美孚新邨4期百老匯街89-91號
- 石塘咀皇后大道西539號和發大廈
- 上水彩園邨彩玉樓
- 天水圍天華邨華逸樓
- 屯門美樂花園5座
- 馬鞍山銀湖‧天峰1座
- 將軍澳寶明苑寶松閣
- 荃灣曹公坊29-31號文成樓Man
- 觀塘安泰邨德泰樓
- 屯門黃金海岸15座
- 藍田德田邨德樂樓
- 天水圍天逸邨逸池樓
- 柴灣富欣花園7座
- 長沙灣順寧道483號順景華庭
- 鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈
- 香港仔興和街1-3號萬景樓
- 青衣牙鷹洲街3號青雅苑
- 元朗西菁街9號富盛大廈
- 葵涌大窩口邨富碧樓
- 跑馬地雲暉大廈C座
- 葵涌新葵芳花園C座
- 將軍澳翠林邨輝林樓
- 沙田濱景花園5座
- 馬鞍山錦泰苑錦文閣
- 長沙灣凱樂苑凱曈閣
- 柴灣富景花園7座
- 元朗新時代廣場3座
- 天水圍天瑞邨瑞財樓
- 長沙灣昇悅居3座
- 將軍澳Monterey1座
- 九龍灣麗晶花園3座
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責任編輯：余思嵐