  • 19°C
香港時間 : 2022502日 (週一) 18:05
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉紅磡海逸豪園及馬鞍山銀湖‧天峰1座【附名單】

社會 17:46 2022/05/02

分享：

分享：

熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

居民落樓檢測。(譚以諾攝)

政府今日（2日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月3日至4日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

  • 藍田滙景花園1座
  • 牛頭角樂華南邨敏華樓
  • 柴灣環翠邨怡翠樓
  • 大埔逸雅苑逸榮閣
  • 深水埗麗閣邨麗荷樓
  • 旺角海富苑海嵐閣
  • 紅磡海逸豪園18座
  • 新蒲崗采頤花園4座
  • 牛頭角彩盈邨盈富樓
  • 荔枝角美孚新邨4期百老匯街89-91號
  • 石塘咀皇后大道西539號和發大廈
  • 上水彩園邨彩玉樓
  • 天水圍天華邨華逸樓
  • 屯門美樂花園5座
  • 馬鞍山銀湖‧天峰1座
  • 將軍澳寶明苑寶松閣
  • 荃灣曹公坊29-31號文成樓Man
  • 觀塘安泰邨德泰樓
  • 屯門黃金海岸15座
  • 藍田德田邨德樂樓
  • 天水圍天逸邨逸池樓
  • 柴灣富欣花園7座
  • 長沙灣順寧道483號順景華庭
  • 鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈
  • 香港仔興和街1-3號萬景樓
  • 青衣牙鷹洲街3號青雅苑
  • 元朗西菁街9號富盛大廈
  • 葵涌大窩口邨富碧樓
  • 跑馬地雲暉大廈C座
  • 葵涌新葵芳花園C座
  • 將軍澳翠林邨輝林樓
  • 沙田濱景花園5座
  • 馬鞍山錦泰苑錦文閣
  • 長沙灣凱樂苑凱曈閣
  • 柴灣富景花園7座
  • 元朗新時代廣場3座
  • 天水圍天瑞邨瑞財樓
  • 長沙灣昇悅居3座
  • 將軍澳Monterey1座
  • 九龍灣麗晶花園3座

【TOPick診症室】3種常見癌患者適合哪些運動助康復　醫生拆解壓力增患癌風險

《香港經濟日報》TOPick新聞「第三屆全港小學生中文作文大賽」
立即參加：https://bit.ly/3CrwGul

政府派發電子消費券　一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活
資訊及Video　立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：余思嵐

相關文章

【提防騙子】假冒LinkedIn涉求職詐騙或網上購物騙案　警籲市民留意
今日 16:14
【提防騙子】假冒LinkedIn涉求職詐騙或網上購物騙案　警籲市民留意
【交通意外】屯門私家車避警截查撞到警車　3人受傷
今日 17:09
【交通意外】屯門私家車避警截查撞到警車　3人受傷
【復課】中學及幼稚園明日起分階段復課　歐家榮：預計呈報個案或會多一倍
今日 16:54
【復課】中學及幼稚園明日起分階段復課　歐家榮：預計呈報個案或會多一倍

你可能感興趣

【提防騙子】假冒LinkedIn涉求職詐騙或網上購物騙案　警籲市民留意
今日 16:14
【提防騙子】假冒LinkedIn涉求職詐騙或網上購物騙案　警籲市民留意
【交通意外】屯門私家車避警截查撞到警車　3人受傷
今日 17:09
【交通意外】屯門私家車避警截查撞到警車　3人受傷
【復課】中學及幼稚園明日起分階段復課　歐家榮：預計呈報個案或會多一倍
今日 16:54
【復課】中學及幼稚園明日起分階段復課　歐家榮：預計呈報個案或會多一倍
電子消費券 新時代廣場 上水 天水圍 長沙 采頤花園 香港仔 藍田 時代廣場 將軍澳

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【主僕情深】由細湊大27年主僕情深　72歲退休菲傭現身婚禮新娘淚崩
16:27 2022/05/01
【主僕情深】由細湊大27年主僕情深　72歲退休菲傭現身婚禮新娘淚崩
【聲生不息】與林子祥合唱《單車》憶亡父　曾比特：好多說話想同天上面爸爸講
16:52 2022/05/01
【聲生不息】與林子祥合唱《單車》憶亡父　曾比特：好多說話想同天上面爸爸講
【減肥大作戰】抗疫留家自煮自理少油去味精　港女一招方法輕鬆減去10磅
13:23 2022/04/29
【減肥大作戰】抗疫留家自煮自理少油去味精　港女一招方法輕鬆減去10磅