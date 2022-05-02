【強制檢測】40幢大廈納強檢　涉紅磡海逸豪園及馬鞍山銀湖‧天峰1座【附名單】

▲ 居民落樓檢測。(譚以諾攝)

政府今日（2日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求在指定時間曾身處40個指明地方的人士，在5月3日至4日接受核酸檢測。點擊即看強制檢測公告詳情：【下一頁】

因應多宗陽性檢測個案，有40個指明地方被納入強制檢測公告：

藍田滙景花園1座

牛頭角樂華南邨敏華樓

柴灣環翠邨怡翠樓

大埔逸雅苑逸榮閣

深水埗麗閣邨麗荷樓

旺角海富苑海嵐閣

紅磡海逸豪園18座

新蒲崗采頤花園4座

牛頭角彩盈邨盈富樓

荔枝角美孚新邨4期百老匯街89-91號

石塘咀皇后大道西539號和發大廈

上水彩園邨彩玉樓

天水圍天華邨華逸樓

屯門美樂花園5座

馬鞍山銀湖‧天峰1座

將軍澳寶明苑寶松閣

荃灣曹公坊29-31號文成樓Man

觀塘安泰邨德泰樓

屯門黃金海岸15座

藍田德田邨德樂樓

天水圍天逸邨逸池樓

柴灣富欣花園7座

長沙灣順寧道483號順景華庭

鰂魚涌海灣街4-6號嘉榮大廈

香港仔興和街1-3號萬景樓

青衣牙鷹洲街3號青雅苑

元朗西菁街9號富盛大廈

葵涌大窩口邨富碧樓

跑馬地雲暉大廈C座

葵涌新葵芳花園C座

將軍澳翠林邨輝林樓

沙田濱景花園5座

馬鞍山錦泰苑錦文閣

長沙灣凱樂苑凱曈閣

柴灣富景花園7座

元朗新時代廣場3座

天水圍天瑞邨瑞財樓

長沙灣昇悅居3座

將軍澳Monterey1座

九龍灣麗晶花園3座

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責任編輯：余思嵐