【特首選舉】李家超周五會展辦造勢會　譚耀宗：邀嘉賓、代表性人物分享看法

▲ 特首選舉候選人李家超。（譚以諾攝）

李家超競選辦公室主任、全國人大常委譚耀宗指，競選辦將於5月6日下午4時於灣仔會議展覽中心舉行一個名為「我和我們同開新篇」的活動，團隊已向各選委、主席團及顧問團成員發出通知，目的希望帶出同心協力為香港未來開新一頁的訊息，屆時將會邀請嘉賓、代表性人物分享看法。據了解，星期五的造勢大會有逾千選委出席。

他又強調，競選辦十分注重防疫措施，已提醒參加者出席活動前先自行進行快速抗原測試，須量體溫以及全程佩戴口罩，座位亦會按照防疫規定安排，又稱所租場地空間比較大，競選辦會確保出席人數不會超過上限，絕對不會抵觸防疫的規定。

對於李家超政綱較以往特首選舉遲公布，譚耀宗表示，李家超由宣布參選到投票，時間相對較遲及短暫，加上很多工作均須考慮疫情，不可違反防疫規定。他形容，李家超在防疫方面「很小心」，每次活動均會詳細追問會否抵觸防疫規定，故團隊在戶外舉辦活動的難度很大，大部份活動只能線上舉行。他又透露，未來會繼續有實地探訪及網上交流會。

特首選舉候選人李家超指，今日完成兩場交流會，首場是與社褔及宗教界的線上會議，第二場是與醫學及衛生服務界別的交流會。他說，兩個交流會代表均認同其政綱，形容其政綱與業界交流有不少共通點，包括建設關愛共融、安老助弱的社會，以及優化醫療和護理服務系統，令他更有信心繼續進行選舉工作。他說，會繼續多溝通、多聆聽各界意見。李家超又指若成功當選，所有政策目標必須透過政策局及部門執行，交流會收集的實際意見，有助他與同事日後推進有關工作。

李家超續指，他在政綱拋出不同政策目標，並承諾上任百日內就指定項目訂下指標，上任後與團隊認真處理。他強調，設立指標重要，但更重要的是推動以結果為目標的文化，上任後會分階段要求部門制定指標。

我會覺得如果大家見到成果，項目有清晰的指標或階段性要求，最緊要都是有沒有結果。因為最終是否能成事，市民的眼光，看到有成果就覺得有成果。如果只是口號式的事，我相信大家都不會滿意。我希望帶給大家的是，一個執行型的政府、一個實踐型的政府，在這方面我會主力推動。過程我會按部就班，一些可以快些有實踐目標的，我們會先做，然後整個改革文化會隨著實際進程一直推進。

他重申，整個選舉工程的最大目標，是爭取大家認同其施政理念以及其政綱提到各方面的政策目標。李家超說，選票對他而言重要、亦是強心針，代表認同及支持，但更重要的是爭取市民認同、爭取建造大家共同解決問題的文化。

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記者：陳葆琳