【特首選舉】李家超周五會展辦造勢會邀逾千選委出席　未來將有探訪話動

▲ 特首選舉候選人李家超。（資料圖片）

李家超競選辦公室主任、全國人大常委譚耀宗指，5月6日下午4時會舉行一個大型活動，團隊已向各選委、主席團及顧問團發出通知，目的希望帶出訊息，大家一同同心協力為香港未來開新一頁，並將會邀請嘉賓及代表性人物分享看法。

他又強調，由於李家超重視防疫，故室外大型聚會較難舉行，又透露未來會有其他實地探訪話動，又周五造勢會所租場地空間比較大，絕對不會抵觸防疫的規定。

特首選舉候選人李家超指，今日已完成兩場交流會，首場是與社褔及宗教界的線上會議，其次是與衛生及醫學界別選委交流。他說，兩個交流會代表均認同其政綱，包括建設關愛社會，改善安老服務等。他說，會繼續多溝通多聆聽各界意見，又指若成功當選，所有政策目標均有透過各個政策局去推行，交流會為他提供實際意見。

他續指，在政綱拋出不同政策目標，並就指定項目訂下指標，他會上任後與團隊認真處理，又強調更重要的是推動以結果為目標的文化，上任後會分階段要求部門設定指標，最終是否成事，過程會按部就班，整個改革過程會逐步推進。他又指，希望爭取大家認同其施政理念，選票對他而言是重要，但更重要的是爭取大家支持。

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記者：陳葆琳