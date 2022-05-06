【對抗濕疹】幼時爛皮膚飽受冷眼被迫睡地下　港媽孕期強忍濕疹堅持不塗藥

▲ 港媽李心尹（Natalie）在孕期時有嚴重濕疹，怕影響胎兒堅持不塗藥，靠意志強忍痕癢不適。

濕疹困擾不少人，港媽李心尹（Natalie）是其一，現時她已撐過最辛苦之時，曾飽受濕疹煎熬，遭歧視被當成異類留下童年陰影，至懷孕濕疹嚴重，她堅持不塗藥，生怕影響BB，那階段苦不堪言。至兒子有濕疹，Natalie已學會釋懷，正向對抗濕疹，現時母子都沒再受濕疹所困。

▲ Natalie曾受濕疹困擾，現時皮膚問題已受控制。（湯致遠攝）

3歲起有濕疹常抓癢皮膚

濕疹持續磨練李心尹（Natalie），小時候的她是濕疹重度患者，不過，家人和她當時對「濕疹」沒有概念，在Natalie的記憶中，大概3至4歲已經常抓癢，籠統知道是患皮膚病，媽媽沒有特別帶她去看皮膚科專科醫生，只看家庭科醫生，直至10多歲，她才自知原來是患濕疹。

小時候忘記醫生說了甚麼，只記得要塗藥膏，夏天時皮膚很痕癢，甚至出血水，而冬天皮膚乾燥龜裂，現在手上也留有很多創傷疤痕導致的深色色素。

▲ 往日的濕疹問題，令Natalie皮膚至今仍顯得粗糙。（湯致遠攝）

家人怕受傳染迫睡地下

沒有日常護理皮膚，只在痕癢出狀況時，媽媽才會拿出藥膏予Natalie。年紀小的Natalie受濕疹困擾不能宣諸於口，處於「很不舒服和很煩惱」壓力，而令她至今難以忘記是連家人都像歧視她、孤立她。

哥哥和弟弟的皮膚沒問題，媽媽聽親戚說我可能會傳染他們，在我大約6至7歲時，她讓我睡在床下，那個畫面至今還記得，晚上關了燈很漆黑，我卻要獨自一人睡在地下，很害怕。

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老師叮囑勿觸碰同學

小學回到學校，潰爛出血的皮膚亦令Natalie飽受冷眼，老師叫Natalie媽媽帶女兒看醫生，而看醫生前不要碰到同學，同學因而忍不住多望，顯得有點忌諱。

至中學，Natalie濕疹情況有改善，可能受荷爾蒙或情緒影響，加上當時有塗類固醇藥膏。至大約20歲，Natalie曾用一些偏方，如聽他人說到藥房買金盞花煲水塗在皮膚上，可是一點效用也沒有。她回想皮膚狀況受用品影響，

我曾經用比較便宜和質素差的卸妝用品，導致臉上的皮膚經常有濕疹，過了幾年後，我轉換了一些質素較好的護膚品，就發現之前是化妝用品太刺激，誘發濕疹。

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慎選溫和護膚品化妝品

Natalie回想第一份兼職在連鎖時裝店工作，上班前一天特意敷面膜，怎料翌日早上全臉腫了，她只好跟經理說生病，並立即看醫生，發現皮膚過敏導致面部腫脹。

當時發現原來濕疹是會影響生活的，當下亦明白到患嚴重濕疹者對於生活是很絕望，我只是一天已覺得很不便，但有些人是長年累月受濕疹受困。

之後，Natalie很留意所選用的護膚品化妝品，不會胡亂嘗試用新產品，如用了某產品沒事，便會一直長期使用，加上她從日常生活習慣去調節，多做運動、有充足睡眠，漸漸濕疹因而改善了。

▲ Natalie育有5歲兒子樂樂，兒子2歲前有濕疹。（湯致遠攝）

孕期荷爾蒙轉變濕疹嚴重

然而，Natalie受荷爾蒙的影響，在懷孕第四周，濕疹嚴重，還伴隨着妊娠不適，經常孕吐。濕疹嚴重程度是大髀內側、腳部多處都很痕癢，皮膚呈暗沉黑色，當時正值炎夏，痕癢更是辛苦，需長期開冷氣。西醫建議Natalie塗溫和的類固醇的藥膏，可是她不想使用含類固醇，改選擇服用中藥，慢慢去調和身體。因Natalie當時是孕婦，中藥份量減至最溫和，濕疹非常難熬。

痕癢是很實在即時，不停用棉花浸在冰水中敷皮膚，睡覺前是最痕癢，我只可用棉花棒去輕力抓癢止痕，抓足1小時，當身心都開始平靜下來才可睡覺。如果有人不小心弄醒我，我會非常暴躁。

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準媽媽Natalie一切考慮都是以胎中BB為先，她不害怕皮膚留疤痕，而是害怕皮膚出血可能有細菌感染，便會影響身體，不想陀B時去服用任何西藥。

我會覺得身體不是我的，身不由己。

Natalie回想很感謝丈夫的包容，細心地將冷氣調校至最適合溫度，不停為她更換冰水和棉花，甚至提供情緒支援，幸好懷孕至中期，皮膚和身體各方面漸漸穩定下來。

▲ 樂樂的面上濕疹可幸不算嚴重。（相片︰受訪者提供）

兒子2歲前有濕疹

兒子樂樂出世2個月出現皮膚問題，臉上有濕疹，頸上則是汗斑，當時Natalie有感麻煩是很多人會誤解及指指點點，指兒子是奶癬、胎毒，聽到這些言論也會不開心，想是否自己做得不好。此外，有人提出荒謬偏方，如用茶葉、蝦殼浸水敷面，甚至將沾上小朋友尿的尿布敷臉。

回想自己的經歷，Natalie得知兒子有濕疹，沒有很激動或不開心，一來可能不算太嚴重，二來學會去接受有濕疹是平常事。

孩子是很強大的吸收體，如果媽媽經常很緊張，他會感受到，繼而影響他的情緒，甚至皮膚狀況。

▲ Natalie不想兒子有像自己小時候受濕疹困擾的不愉快經歷。（相片︰受訪者提供）

兒子2歲後已沒有濕疹了，如今5歲多，而現時Natalie的濕疹鮮有出現，她和兒子在日常護理做得很充足，例如試很多不同種類的沐浴露，找到配合自己體質的溫和沐浴露等用品，就會一直使用。濕疹藥膏亦然，譬如Natalie過往眼部有濕疹，使用一款藥膏時可即時紓緩，之後也會使用之。

Natalie明白濕疹雖普遍，但帶來的困擾辛苦是只有過來人才會明暸，她現時學會與濕疹共存，學會盡量不受它影響身心。

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記者︰顏紫燕