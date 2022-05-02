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【防疫措施】勞動節長假期巡查尖沙咀　18人涉違防疫規例收告票

社會 18:11 2022/05/02

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(警方圖片)

警方今日（2日）表示，在5月1日及5月2日巡查尖沙咀，18人涉嫌違防疫令遭發出告票。

尖沙咀分區警務人員聯同康樂及文化事務署、食物環境衞生署及勞工處巡查區内黑點，在九龍公園發現兩組共11名非華裔女子聚集，年齡介乎29歲至50歲，涉嫌違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章），遂向他們發出定額罰款通知書。

另外，在百周年紀念公園及尖沙咀海旁一帶發現共有6名本地男子及一名非華裔女子未有佩戴口罩，涉嫌違反《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）。人員遂向他們發出定額罰款通知書。

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責任編輯：余思嵐

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