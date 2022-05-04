【孤獨死】疫下年輕人「孤獨死」個案激增　韓國28歲獨居女無先兆離世

▲ 疫下年輕人「孤獨死」個案激增，韓國28歲獨居女無先兆離世。

疫情影響全世界經濟發展，不少人收入大減，生活難以負擔。除老人會因孤獨患上情緒病，年輕人出現情緒問題的現象亦普遍，出現「孤獨死」情況有年輕化趨勢。據韓國媒體報導，當地一名年輕獨居女子突然離世，遺體躺家中3日後才被發現；但其死前卻無消極先兆，在經調查整理遺物時，才發現其面對的悲傷現實。

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根據韓國節目《민생연구소》，死者金智恩（化名）是一名28歲獨居於出租屋的女生，在家中被發現遺體時已離世3日。遺物整理師朴世煥及李昌浩整理其家居，發現女死者與其他孤獨死的人不同：其家居擺設整齊、廚房整潔，雪柜更放滿食材。不像一般消極者家中沒有儲糧、完全不整理，任由自己住垃圾屋。此外，節目中透露女死者生前更身兼售貨員及醫院助理，生活積極，看不出任何因心理消極問題而突然自縊的先兆。

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唯一親人離世飽受孤獨 失去生存動力

兩位遺物整理師再入女死者睡房整理遺物，發現其遺體所在的床邊，放有其1年前已離世母親遺照。也發現在電腦中撰寫的遺書，卻因打印機墨水乾涸，遺書有半張紙内容無法印出。最後，遺物整理師還發現一堆死者未查看的信件，所寄來的最後一封信是欠租通知。

原來，表面上積極生活的女生，心理一直承受龐大壓力。在唯一親人去世後，飽受極度的孤獨感，同時無法負擔經濟開支。因此相信女死者在面對生活壓迫及長年無親人陪伴的孤獨後，失去生存動力，最終選擇躺在母親遺照旁安靜離世。

專家拆解焦慮常見症狀

不僅在南韓，本港經過大規模疫情爆發，很多人亦可能深陷焦慮而不自知。TOPick請教新生精神康復會臨床心理學家黃國良（Keith），透過常見行爲症狀，判斷是否已陷入焦慮：

肌肉疼痛、肩頸頭痛

情緒轉差、脾氣暴躁

上床後一段時間仍睡不著

胃口有明顯變化、增多或減少

難以集中精神，對許多事情難下決定

感到心跳、呼吸有變化（這種情形較少發生，通常到臨床水平才發生）

Keith又建議，當發現自己疑似陷入焦慮，可用紙筆記低思緒，不要存放腦中。寫下再作分析後就要休息，未能即時處理的事情宜先放下。承認情緒問題後，不要強迫自己，學習接受並做一些放鬆心情的活動，例如靜觀、散心或喝下午茶。

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責任編輯：羅嘉欣