【第五波疫情】研究指疫下逾半婦女開工不足　社協促港府完善基層婦女就業措施

▲ （香港社區組織協會提供圖片）

香港社區組織協會及婦女就業關注組基層婦女一項研究發現，近6成半基層婦女在疫情期間因要留家照顧子女而要停工及減工時，更有逾半婦女開工不足、45%人失業等，而接近所有受訪者均在照顧子女方面承受巨大壓力，社協促請政府落實完善基層婦女就業以及照顧措施。

社協去年至今年3月共進行3次調查，透過網上問卷及電話共訪問200名基層婦女、72間小學課餘託管機構，以及26間深水埗託管中心，了解婦女在疫情下所面對的就業及照顧家庭狀況、對她們的影響及各託管機構在疫情期間的開放情況。

調查發現，因應疫情高峰期，學校停課時，有75%小學課餘託管服務暫停，近9成或全部的小學課餘託管中心、暫託幼兒服務等亦暫停服務，令近6成半的基層婦女需要辭去工作留家照顧子女，減少收入，加重家庭負擔。

研究亦發現，婦女在疫情下就業不穩定，當中有54%人開工不足、45%人失業、23%人需放無薪假；另更有逾7成受訪者每周平均工時較疫情前大幅減少，其中近4成人工時減逾7成，例如疫情前每周平均工時40小時大幅至8.4小時。

此外，研究關注婦女的壓力問題，99.5%受訪者在照顧子女方面承受「高負荷」，反映其照顧壓力巨大、極為疲累，包括主要處理子女情緒、跟進子女功課及溫習、協助子女上網課等。

社協指本港未有設立整全兒童照顧者支援政策，只有零散的幼兒至小學學童社會託管服務，惟託管名額及資助額不足，促請當局盡快訂立疫情託管安排及長遠兒童照顧者政策，優先給予低收入家庭入託，讓失業或開工不足基層婦女出外工作，釋放勞動力及減輕照顧壓力。

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責任編輯：郭詩詩