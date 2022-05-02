【防疫措施】勞動節假期有15人涉違羣組聚集或口罩令　遭康文署發出告票

▲ (新聞處提供)

康文署今曰（2日）表示，由5月1日至今日（2日）下午4時，康文署人員兩日内在轄下場地共進行大約6160次巡查，共發出超過1450次口頭勸諭，並一共向15名違反《預防及控制疾病（禁止羣組聚集）規例》（第599G章）有關禁止於公眾地方四人以上的群組聚集或《預防及控制疾病（佩戴口罩）規例》（第599I章）有關於指明公眾地方強制佩戴口罩要求的人士發出定額罰款通知書。

康文署提醒市民切勿鬆懈，繼續同心協力及持之以恆地遵守預防及控制疾病的相關規例。發言人表示，第599G章下有關公眾地方群組聚集的人數限制現時為四人；另外根據第599I章，任何人在進入或身處指明公眾地方時，亦須一直佩戴口罩。任何違反上述有關規例的人士可被定額罰款五千元。

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責任編輯：余思嵐