【傑出學生】教大生擁5項發明專利獲頒校長嘉許狀　盼畢業後成立初創公司

▲ 楊文謙發明可安裝於無人機的降落傘，防止無人機無故墜下而釀成意外。（受訪者提供）

香港教育大學每年透過「校長嘉許計劃」嘉許非學術範疇上有傑出表現的學生。今年其中一位得主為2年級學生楊文謙，他熱愛發明並已擁有5項智能產品專利，包括「無人機降落傘」、「智能充氣救生衣」等，期望畢業後可以成立初創公司，將其發明的產品推出市場。為支援有意創業的學生，教大宣布下學年會推出新計劃，讓對創業有興趣的學生，到香港科技園與業內人士交流。

2021/22年共有7名學生獲頒發「校長嘉許狀」或「校長表揚狀」，其中正於教大讀2年級的楊文謙為「創新與科技」組別的得主，來自山東省的他，年幼時已跟着身為工程師的爺爺學習相關知識，由電線如何運作至學習維修電器，兩人後來更會動手發明。楊文謙小六時已親手做出遙控飛機，現時有5項發明成功申請專利，包括「無人機降落傘」，用家可將降落傘安裝在無人機上，防止無人機無故墜下而釀成意外。他之後授權內地公司，生產並推出市場。

楊文謙另一項發明，為今年成功申請「國家新型實用專利與計算機軟件著作」的智能充氣救生衣。他說，創作靈感均來自生活，例如自己於山東一個沿海城市長大，不時聽聞發生溺水意外，啟發他創作一個方便穿脫及水上運動的救生衣，如果頭部檢測到入水3秒鐘，會自動充氣。他說救生衣設計並不複雜，自己透過反覆編程、試驗，並利用3D打印機製作，最終耗時約3個月便完成原型作品。

楊文謙計劃日後開設初創公司，將其作品推出市場。他雖對發明很有興趣，但正就讀的教大大中華地區研究榮譽社會科學學士課程，卻與工程、科技等關連甚少，楊文謙解釋，該學科涉獵的知識可為創業鋪路︰「課程覆蓋大中華地區在政治、經濟、文化等方面內容，亦可理解市場大環境，以及國家相關政策，對創業有很大幫助。」

楊文謙認為，現時整體創業環境較友好，大灣區等亦有很多機遇，但大學生想創業還是會遇到一些困難，例如與投資者溝通，對方會認為他只是大學生並不夠專業，他惟有慢慢與對方解釋，獲取信任。

▲ 張仁良與獲獎學生合照。（教大提供）

校方新學年擬推計劃 助學生創業

教大副校長（研究與發展）陳智軒說，校方留意到不少學生在創科方面缺乏支援及發揮的平台，近年已積極投入資源，其中今年9月將推出新計劃，招募30名對創業、創新科技有興趣的同學，再遴選出10人，讓他們到香港科技園，與專家及正創業的人士多做交流，令學生可以學習敏銳地應對市場發展，增強他們的創業能力。

陳智軒又提到，教大於2016年成立知識轉移辦公室，每年會提供資金，支援創業團隊3年，至今已協助約400名學生。校方自2018年起亦透過教育與社會企業家基金計劃 （EASE Fund）支持學生初創隊伍，其中本學年就向14支初創隊伍共提供1,100萬的資助。

「準老師」跳出框框 創踢躂舞教英文

語文研究榮譽文學士及英文教育榮譽學士5年級生蔡煒虹，是今年教大校長表揚狀「藝術及文化」組別的得主。蔡煒虹自年幼已接觸很多藝術舞種，但最鍾情踢躂舞，認為以腳去踏出不同節奏很有特色。她之後更考獲澳洲聯邦舞蹈教師協會的認可資格，曾到學校演出及分享踢躂舞的技巧。與學生接觸的經歷，啟發蔡煒虹學習更多有關教育的知識，她亦因此報讀教大。

蔡煒虹說，5年的課程中學習到很多關於英文的知識、教學的技巧，並認知到要結合自己的特長，令教學的過程更有趣。她想到將踢躂舞蹈富節奏感的特色，融合於英文教學。例如學習英文詩歌及教導朗誦技巧時，蔡煒虹會與學生運用手手腳腳一起數拍子，掌握到節奏後，再逐步加入英文單詞。蔡煒虹認為，這種方法會增加學生的學習興趣，令課堂互動性更好，形容學生的反應均很踴躍。即將畢業的蔡煒虹計劃投身教育行業，她亦希望可以在更多學校推廣踢躂舞，例如建立興趣班、長期的工作坊等。

▲ 蔡煒虹（中）與雙胞始妹妹參加踢躂舞演出。（Rhythm & Tempo圖片）

東京奧運乒乓球女子團體銅牌得主李皓晴正於教大就讀健康教育榮譽學士2年級，今年取得「體育」組別的校長嘉許狀，詳情即看：【下一頁】

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記者：黃悅晴