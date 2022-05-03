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【封區檢測】將軍澳明德邨明道樓圍封強檢　將軍澳怡心園第四座發現2宗陽性檢測個案【不斷更新】

社會 16:02 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

(譚以諾攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【16:00】將軍澳明德邨明道樓圍封強檢

將軍澳明德邨明道樓自下午4時起圍封強檢。受檢人士須於今日晚上9前接受檢測。政府目標是在明日（4日）約中午12時完成此行動。視乎檢測結果，行動或會延長。

【12:10】紅磡海逸豪園5座11人違反強制檢測公告

當局共檢查了紅磡海逸豪園5座約120名受檢人士的檢測報告，其中11名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令

【10:58】將軍澳怡心園第四座有33人未強檢

當局共檢查了約310名將軍澳怡心園第四座受檢人士的檢測報告，並發現有33人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【08:31】將軍澳怡心園第四座約0.2%住戶染疫

將軍澳怡心園第四座約790名身處「受限區域」內的人士接受了檢測，當中發現2宗陽性檢測個案和一宗檢測結果為不確定的個案，衞生署衞生防護中心會安排跟進。

政府為受檢人士提供了食物包，以方便一些受檢人士的膳食安排。政府亦為受檢人士派發快速抗原測試包及由中央人民政府提供的抗疫中成藥，協助受檢人士抗疫。

此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪328戶，當中34戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick港聞組

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