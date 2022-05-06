【若善健談】羅馬浴場   

現今，很難想像沐浴是一件奢侈的事情，也難以理解浴場文化曾如何驅使一個強盛國家走向崩塌。但對於女士來說，沐浴是一件很浪漫的事情，獨處的環境可好好享受各種細節及讓腦海得到喘息。事實上，浸浴可促進血液循環，有舒緩情緒及釋放壓力的效果。



自古以來，壓力及情緒問題一直公平降臨在每一個人身上，它看不見，摸不著，但它不分氣候、種族、性別、年齡及地域影響我們的情緒，壓力是需要好好管理的，處理不善不單影響情緒，繼而蠶食健康，當中關係唇齒相依，環環相扣。



隨著時代的進步，女性的地位日漸提升，不同年齡層的女士均會遇上不同程度的情緒困擾，少女遇上身體的變化會顯得手足無措，總覺得父母思想陳舊，不了解自己的需要和感受，除履行學生的本份努力學習外，還需要無止境配合父母的要求参加不同類型的興趣班，時間永遠不敷應用，朋輩間也總出現不同的紛爭，霎時間再由校園跳出社會工作，雖沒有老師和校服的規範，卻有更多事物需要重新學習和處理，工作模式或人事困擾是過往科目上没有觸及，加上兩性的競爭，職場上許多女性起床比公雞早，睡得比驢還晚，欠缺足夠的休息時間難免影響情緒，加上每日身兼數職，將工作、家務、育兒、以至抗疫一併肩負，同時，如何保持美貌與身形，服飾如何配搭，對抗更年期的來臨，如何保持自己的吸引力 ，又懼怕第三者的入侵，然而，不少男士面對說好共同分擔的家庭庶務，口裏說好，身體卻很誠實逃之夭夭，女性在生活及工作上面對種種的落差，人生好像充斥著矛盾，壓力難免與日俱增，不安情緒也觸動漣漪效應，行為也可能不自覺出現偏差，影響健康及生活質素。



精神健康需要正視及處理，情緒困擾與疾病最大的分別是需要更多的心態改變，如何改變則留待精神科醫生在未來數篇文章為大家解答。大家不妨參考古羅馬人喜愛浸浴的態度，享受水的温度，感受排汗帶走壓力的感覺，細味血液循環所帶來的飽滿，讓腦袋有休息的空間，減壓的方式可以好簡單，條條大路通羅馬。



「羅馬不是一天建成的」，這是一句英文諺語，意為做事不能急於求成，只有付出努力並持之以恆，才能取得成功。對待精神健康亦然，需要持續的學習，及保持良好心態。



秋葵

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