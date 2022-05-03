【特首選舉】候任行政長官辦公室成立　行政署長鄭鍾偉出任秘書長

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政府今日（3日）宣布，候任行政長官辦公室經已成立，致力確保兩屆政府順利交接。



候任行政長官辦公室將會協助候任行政長官進行幾方面主要工作，包括組建新一屆政府的政治領導團隊；在其選舉政綱的基礎上，籌備制訂新政府的施政計劃；與現屆政府做好交接安排，包括與慶祝香港回歸25周年有關的重要活動；以及廣泛聯繫社會各界，出席各類活動。



候任行政長官辦公室位於香港灣仔告士打道入境事務大樓26樓。辦公室會在第六任行政長官當選後正式開始運作，至今年6月30日結束。原本擔任行政署長鄭鍾偉今日起出任候任行政長官辦公室秘書長（候任）。

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責任編輯：余思嵐

