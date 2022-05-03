【防疫措施】5月19日放寬第二階段防疫措施　食肆可營業至午夜12時

行政長官林鄭月娥今早（3日）出席行會前記者。TOPick緊貼最新消息，不斷更新。

特首表示，確診數字回落，假期無出現疫情反彈，因此提早放寬部分防疫措施，由5月19日凌晨開始實施第二階段，重開第599G章其他表列處所，包括酒吧、卡啦ok、麻將館和郵輪。食肆可營業至午夜12時。

另外提早於5月5日重開泳池、戶外運動不需要戴口罩、食肆增加至8人。詳情即看【下一頁】

【TOPick診症室】日行一萬步是否有效防癌 癌患者家居運動鍛鍊肌肉

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記者：余思嵐