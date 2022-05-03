【防疫措施】林鄭月娥指提早於5月5日重開泳池　餐飲堂食每枱8人

▲ 行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（3日）出席行會前記者。她宣布有3項第二階段社交距離措施，將提早於5月5日凌晨生效，包括重開泳池、水上中心、網球、籃球場；而在戶外其他公眾地方跑步、遠足時， 亦不需佩戴口罩。

林鄭月娥又稱，因應母親節在即，亦將於5月5日提早開放餐飲處所每枱可坐8人。但她強調，以上所有設施都需使用疫苗通行證。

此外，5月19日凌晨實施第二階段放寬社交距離措施，重開其他表列處所。詳情即看：【下一頁】

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記者：TOPick 港聞組