【復課檢測】林鄭月娥指學生每日快測上學非永久措施　會適時檢討

▲ 行政長官林鄭月娥。（資料圖片）

行政長官林鄭月娥今早（3日）出席行會前記者，交代最新防疫措施。

林鄭月娥又表示，5月19日凌晨實施第二階段，重開其他表列處所，包括酒吧、卡啦ok、麻將館和郵輪。食肆可營業至午夜12時。另外提早於5月5日重開泳池、戶外運動不需要戴口罩、食肆增加至8人。詳情即看：【下一頁】

她表示指，學生每日快測才上學不是永久措施，現時快測是要保障學校安全，會提供足夠快測包予學校，派給有需要的學生，並會適時檢討防疫措施。

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記者：余思嵐