【美食速報】星巴克冰涼消暑忌廉星冰樂　芒果及白朱古力透心涼

▲ 星巴克最新推出冰涼消暑的忌廉星冰樂，包括芒果夏日忌廉星冰樂，果味十足。(餐廳提供)

夏天將至，星巴克推出兩款冰涼消暑的忌廉星冰樂，以繽紛夢幻造型呈現陽光與沙灘的醉人景色，送上一場仲夏之旅。

兩款冰涼特飲，包括芒果夏日忌廉星冰樂及夏威夷果仁白朱古力忌廉星冰樂。當中的芒果夏日忌廉星冰樂(售價：中45元；大49元；特大53元)，飲品加入香濃酸甜的阿芳素芒果醬，調配出具有熱帶風味的忌廉星冰樂，加上啖啖芒果啫喱增添口感，是芒果控必喝的消暑飲品。

這杯香甜的「果中極品」更於頂層放上綿滑細緻的鮮忌廉，並灑上恍似海灘細沙的金黃色餅碎及沙灘傘形狀的朱古力裝飾，非常適合打卡，讓你享受寫意的夏日時光。

▲ 夏威夷果仁白朱古力忌廉星冰樂(餐廳提供)

另一款夏威夷果仁白朱古力忌廉星冰樂(售價：中45元；大49元；特大53元)，糅合了夏威夷果仁、藍莓及白朱古力，炮製出一杯極具夏季色彩的香甜冰飲。忌廉星冰樂基底混合帶奶油香氣的夏威夷果仁，以及甜而不膩的白朱古力糖漿，更加入酸甜的藍莓糖粉，營造極Instagrammable的湛藍漸層，將仲夏的晴空及海洋呈現在眼前。

飲品面層配上綿密忌廉，綴以酥香餅碎及沙灘傘形狀的朱古力裝飾，重現細沙綿綿的海邊景色，為您的夏日派對獻上消暑解渴的時令佳飲。

記者：招美寶