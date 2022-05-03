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【網絡熱話】杭州「馬某案件」再令馬雲登熱搜　央視新聞：涉案者為「馬某某」　

社會 10:44 2022/05/03

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阿里巴巴創辦人馬雲。（經濟日報資料圖片）

杭州市國家安全局對涉嫌利用網絡從事危害國家安全活動人員「馬某」依法採取刑事強制措施，引發外界懷疑案件涉及阿里巴巴創辦人馬雲，不過央視新聞指涉案人士為「馬某某」。不過事件再令「馬雲被抓」登上微博熱搜，亦有多名用戶引中央報導指，涉案人士是「馬某某」，而非「馬某」。

據《香港經濟日報》了解，有關案件不涉及馬雲，而《環球時報》前總編輯胡鍚進亦在微博指，杭州市國家安全局拘捕的是「馬某某」，而非「馬某」，即意寐味並非馬雲。阿里巴巴周二早市一度跌逾9%，現跌幅收窄至近3%，報98.9元。

央視新聞指涉案人士為「馬某某」。（央視新聞截圖）

央視新聞今早報導，杭州市國家安全局4月25日依法對勾結境外反華敵對勢力，涉嫌從事煽動分裂國家、煽動顛覆國家政權等危害國家安全活動的馬某採取刑事強制措施，目前此案正在深入調查中。後來有關報道內容再有更新，顯示涉案人士為「馬某某」。

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責任編輯：伍瑋瑋

阿里巴巴 杭州 罪案 一國兩制 雲端 環球時報 馬雲

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