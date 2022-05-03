【打擊罪行】警拘58人涉串謀詐騙及洗黑錢等　涉款逾5千萬元

▲ (警方fb圖片)

警方新界南總區刑事部陳志昌警司今日（3日）表示，在4月25日至5月1日打擊科技罪案，拘捕58人，包括36男22女，年齡介乎19歲至67歲，涉及53宗案件，損失金額達5100萬元。

重案組陳家瑩總督察指，偵破一宗網上情緣投資騙案，案中女受害人在社文平台認識一名男子，受害人與騙徒建立網上情況關係，當騙徒取得受害人信任後，向對方推售高回報投資計劃，受害人透過轉帳至不同銀行戶口作出投資，最後受害人損失了共一千萬元。

她又指科技罪案由2017年934宗上升至2021年3410宗，升幅有265%，單計2020年至去年升幅逾30%，有見及此成立先導計劃，在葵青、沙田及荃灣成立區科技罪案專隊，提升調查科技罪案能力和知識;亦加強與網罪科協調，提升整個警隊應付科技罪案能力，計劃維期一年。

周文軒署理總督察稱，在4月30日偵破以欺騙手段取得財產案件，拘捕一名28歲本地男子，被捕人報稱無業，涉嫌在3月至4月期間，向11名年齡介乎19至44歲男子行騙，失物總額約七萬元，單一案件損失金額約9300元。被捕人在網上假扮賣家，訛稱會以較高價錢購買受害人產品，包括智能電話及平板電腦，騙徒向受害人展示假付款紀錄，受害人隨後發現無收到款項受騙。警方當日經調查後拘捕涉案男子。

周子軒總督察指，在3月底偵破串謀欺詐及非法禁固案件，當日拘捕五男一女。警方經調查後再拘捕七名男子，年齡介乎17至40歲，七名男子涉用銀行戶口清洗黑錢。犯罪集團在不同社交平台貼出招聘廣告或經交友平台行騙，會要求受害人預先開立銀行帳戶協助投資，受害人交出銀行登入資料及手機期間入住指定酒店，換取數千元報酬。犯罪集團亦要求受害人先交出虛擬銀行戶口帳戶等，騙徒再直接由受害人手機操控資金流向。

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記者：余思嵐

