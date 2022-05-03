【14拳港男】男女鬧市街頭互毆14拳港男KO女友　名店購物紙袋散一地

君子動口不動手。不過近日網傳影片，一對男女在尖沙咀鬧市街頭上演搏擊真人show。期間男子更連續出拳，將女伴毆至倒地。女子則不甘示弱，起身後，繼續腳踢男子。而一堆名店購物紙袋在打鬥期間，就散落一地。網民則以「港男連續向港女怒打14拳」為題廣傳該短片，又有網民關注打鬥期間跌落地上，多次被踐踏的名店購物袋，大嘆「啲chanel袋mola mola」。

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早前網上瘋傳一條題為「港男連續向港女怒打14拳」的短片。片中初時2女一男站在疑似尖沙咀某行人過路處，其中一名黑衣黑褲女子，與粉紅色上衣黑褲男子有口角，令不少路過行人側目。而陪同二人，相信是二人朋友的深紅色上衣頭戴藍色cap帽女子，則在一旁出言相勸。

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惟該對激烈爭執的男女，初時口角繼而動武，黑衣女子在片中從左攻右，率先突襲，一記刺拳揮向男伴額頭。男子當時雙手持數個名店購物袋，無力阻擋，只側身退後半步，但仍閃避不及。

其後男子鬆手將購物袋拋棄地上於不顧，左右開弓連續數拳反擊，女伴不敵，只能抱頭擋格，但仍多次被男子的勾拳擊中面部至搖搖晃晃。男子卻仍意猶未盡，繼續猛擊女伴頭部，直至對方倒地。期間男子至少揮出7拳，而二人的朋友試圖從旁制止也不果。

而二人激戰正酣之際，散落一地的紙袋，就多次被腳踢及踩踏蹂躪。影片後半段，女子已經起身，冰拉扯男伴衣領，將其頭壓下，用膝撞其面部，又自上而下揮拳痛擊男子後腦位置。路過行人無不側目。兩人之後雖短暫分開，女子仍不依不饒，起腳踢男子腿部。片末，二次再度互相拉扯扭打。

流傳的影片未有說明事發地點及時間，但街上行人皆有佩戴口罩。不少網民就熱烈討論事件。有人認為「男人打女人，無論如何都唔岩」。亦有人回憶起多年前一名女子在街頭掌摑跪地男友的網傳短片，幸災樂禍道：「古有14巴港女，今有14拳港男」。而對於男子在片末，遭一度被擊倒在地的女伴繼續毆打而無還手之力，有網民就大嘆其「有頭威無尾陣」；「最後都唔敢還手，振夫綱失敗」。

此外，也有網民留意到散落一地，多次被無情踐踏的無辜名店購物袋，「啲chanel袋mola mola」；「唔知啲嘢有冇踩爛」。

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責任編輯：王明芳