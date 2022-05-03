【復課檢測】傳染病專家指單日確診個案回落低水平　可考慮學生隔日快測

▲ 醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷。

本地疫情持續回落，昨日增283宗確診，較前一日回落10多宗；同日錄5宗死亡個案。醫學會傳染病顧問委員會聯席主席曾祈殷表示，由於本港疫情持續放緩，在復活節長假期後亦沒有明顯的反彈，對疫情感到樂觀。他又說，如維持現行的防疫措施，相信在本月下旬，下一階段放寬社交距離措施前，單日確診個案會回落到雙位數，並徘徊一段時間，若提升社區免疫屏障，能預防再有大爆發。

全港中學及幼稚園今日起分階段恢復面授，他指出中學及幼稚園恢復面授課堂後，只要維持上學前進行快速測試，學校出現爆發的風險少，另呼籲仍未接種的學童要盡快打針。他又說，現時仍有數百宗確診，若本港單日個案回落到偏低水平，港府可考慮要求學生隔日才做快速測試。

另外，港府本月1日起可放寬非港人入境、放寬熔斷機制，他認為有關措施均是合適的做法，至於抵港人士可否由酒店檢疫改為居家檢疫，他就認為要視乎居家的環境是否可容許檢疫、港人是否接近全民接種，及有否出現新變種病毒等。

他又說，現時沒有超級傳播的事件出現，而疫情亦持續放緩，對港府第二階段的放寬措施感到絕對樂觀，他又認為屆時或可放寬戶外活動時不用佩戴口罩、限聚令人數亦可以放寬，另可考慮重開泳池及沙灘、酒吧等。

如疫情放緩到5月底，確診個案出現雙位數就一定機會放寬。

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責任編輯：郭詩詩