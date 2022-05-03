【女神Ali】 再演「非人類」角色扮美豔女鬼　李佳芯解凍後工作接不停包辦劇集綜藝

▲ 李佳芯於新劇裡飾演女鬼。

早前播映的《金宵大廈2》網上討論度極高，今日（5月3日）有報道指TVB食住《金宵2》熱潮，在下月開拍奇幻靈異題材劇集，並由視后李佳芯擔任女主角，Ali繼《智能愛人》扮演可愛機械人後，演技了得的她再演「非人類」角色。

去年獲TVB「解凍」的李佳芯工作接不停，除了拍劇和為TVB收費平台賣廣告外，連老本行綜藝節目也撈埋。

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▲ 李佳芯獲解凍後，工作接不停。（取自instagram）

Ali演女鬼

今日有報道指，TVB將於6月開拍靈異題材劇集《靈戲逼人》，由近年獲力捧的張振朗擔任男主角，而女主角Ali即飾演女鬼，由於角色既要美豔動人兼演技了得，故高層商量後覺得Ali最勝任此角。加上Ali跟張振朗於《踩過界》曾合作過，二人有一定的默契，遂安排二人於新劇譜人鬼戀。

去年李佳芯擔正演出的劇集《智能愛人》贏盡口碑，Ali扮演智能人「阿寶」獲網民激讚，其機械人式口吻以及木無表情的演出恰到好處。

其中一幕，Ali所演的「阿寶」向麥美恩傳授拍廣告竅門，於長達3分鐘的獨腳戲裡Ali展現視后級演技，瞬間轉換真人與機械人兩種說話模式，可說是演技大爆發。今次扮演女鬼一角，再度考驗視后的演技。

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工作接不停

早年Ali於社交網發表政治言論而遭TVB「雪藏」，原本有份擔正的劇集也遭換角，事業陷入低潮。不過去年獲解凍後的Ali工作沒停過，而做到冇停手的Ali，早前於新劇《有種好男人》飾演單親媽媽，跟20多歲的吳偉豪扮演母子。

另外，Ali再度化身智能人阿寶，為TVB收費平台擔任代言人及拍攝平面廣告，更夥拍黃霆鋒主持原創綜藝節目《夢中·情·人》，近日Ali更亮相黎諾懿任監製的綜藝節目《仨心友行3》，可說到處都見到女神的影蹤。

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屬包薪合約藝人

此外，有指Ali為經理人包薪合約藝人，因此TVB決定善用資源「用到盡」，加上Ali有視后級的演技保證，故近日工作接不停。

有線出身、以主持綜藝節目為主的李佳芯於2013年過檔TVB，Ali過檔後火速上位，2016年於劇集《潮流教主》「升呢」為第二女主角，演技備受肯定兼甚具觀眾緣的獲公司力捧，之後擔任多套劇集的女主角，及至2018年憑著於《BB來了》飾演新手媽媽獲封視后。

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深受觀眾支持

可惜於2019年，有蝕Ali因網上言論遭雪藏，其後有《BB來了2》、《踩過界2》疑因此易角。

直至今年獲「解凍」，先後播出有份演出的《殺手》、《愛美麗狂想曲》和《智能愛人》，當中由她擔正演出的劇集《智能愛人》贏盡口碑，Ali扮演智能人「阿寶」獲網民激讚，其機械人式口吻以及木無表情的演出恰到好處，Ali的演繹亦具有層次感。

今年在《萬千星輝頒獎典禮2021》中Ali憑《愛美麗狂想曲》奪得「最受歡迎電視女角色」獎項。