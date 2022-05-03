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【MIRROR歌迷會】12子歌迷會Admin以義務身份參與　花姐：希望鏡粉們都可以多體諒

娛樂 11:35 2022/05/03

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熱門 特首選舉 聲生不息 超市大搜查 姜濤 1萬消費券 升中面試 小一派位 靚太安樂窩 校長專欄

由楊樂文（Lokman）、江𤒹生（Anson Kong）、陳卓賢（Ian）、盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱士縉（Stanley）、邱傲然（Tiger）、柳應廷（Jer）、李駿傑（Jeremy）與姜濤組成的超人氣男團MIRROR，向來各人都有不少粉絲製作各式應援、活動支持！

12子的粉絲除了有專屬的粉絲稱號，也有由粉絲組織的的歌迷會。各Fan Club的運作都不時惹來批評，MIRROR經理人花姐（黃慧君）於昨晚（5月2日）突然於IG限時動態提到12子的歌迷會定期向她報告運作情況。

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花姐力撐各FC

花姐於IG限時動態以黑底白字發文：「關於各FC嘅財務狀況及運作，他們都有定期向我報告及諮詢,FC ADMIN們一直冇收取任何報酬，義務身份為MIRROR作應援，所以希望鏡粉們都可以多D體諒及支持佢地。FC+FANS=MIRROR 希望未來日子繼續有你們陪MIRROR一起成長！」

平日在MIRROR 12子FC 的IG帳號中，會看到他們有節目預告、投票預告的帖文，也有出售限定的應援物，又有設立會員制度。而當FC製作大型應援廣告時，帖文內也會提到感謝ViuTV、花姐、寶姐協助。

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MIRROR官方歌迷會

早前在MakerVille品牌發布會上，宣佈MIRROR將在5月成立官方歌迷會。會員將享有專屬的迎新禮盒，兼擁有訂購演唱會及粉絲見面會門票的優先資格，官方歌迷會的詳情稍後將於MIRROR的官方Facebook及Instagram中公佈。

MIRROR在發布會後接受TOPick訪問，提到下月官方歌迷會正式成立，AK（江𤒹生）直言已等了很久：「我們成團至今第四年，由比賽開始都是粉絲自發幫我們各自成立Fans Club。」一向和平的隊長Lokman（楊樂文）表示不擔心各人的粉絲之間會起衝突：「相信大家都想為件事好，詳細的福利稍後會再公布。」

AK又透露公司之前曾經約過12子自個Fans Club的Admin到公司開會，相信大家已經有共同的方向，去解決各種事件。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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