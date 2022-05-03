【動物善終】遇狗狗被車撞倒Viu團隊求助善終義工　Alton主動清潔屍體讓毛孩有尊嚴離去

▲ Viu團隊在路上遇狗狗被車撞倒，求助善終義工，Alton幫忙清潔屍體，讓毛孩有尊嚴地離去。

動物的生命也需要尊重。香港男子組合Mirror成員王智德（Alton）主持ViuTV節目《勁騎26》上周開始播映。昨晚（2日）一集Alton跟隨「浪浪送行者」義工在公路上執拾往生動物的屍體。「浪浪送行者」發文分享拍攝後記指，完成訪問當日，ViuTV團隊在路上遇到狗狗被車撞倒，停車擋路的同時，他們亦向「浪浪送行者」求助。善終義工抵達後，Alton亦主動幫忙清潔及執拾屍體，獲義工大讚。「浪浪送行者」希望他們的行動能讓流浪毛孩有尊嚴地走最後一程，「縱使生前無人寵愛，往生後也有人送行」。

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克服心理障礙清潔往生毛孩

昨晚最新一集播出後，「浪浪送行者」在其facebook專頁分享拍攝後記。他們表示，每次接受訪問後也懷著感恩的心，希望透過行動感染更多人，幫助在路上不幸往生的毛孩。這次完成ViuTV的拍攝後，他們大讚Alton，表示欣賞其態度。他們不諱言：

坦白講我哋係無諗過一個完全無接觸過浪浪屍體、平時會怕污糟嘅Alton，去到求助現場嘅時候係完全可以克服到佢心理障礙，而且仲主動落埋好多蟲嘅河幫手。

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路上遇狗狗被撞 主動清潔執拾

同時，「浪浪送行者」亦分享拍攝後一段小插曲。與義工分別20分鐘後，他們收到ViuTV團隊的求助電話，表示在路上遇到一隻狗被的士撞倒。由於人為疏忽，該隻狗突然衝出馬路，的士收掣不及而撞倒牠。為免再被車輾過，ViuTV團隊停車擋路，並立即致電「浪浪送行者」幫忙。

「浪浪送行者」義工阿峰抵達現場後，即時把狗狗搬到行人路，Alton亦二話不說趕緊幫忙，令義工們大為感動。從影片可見，Alton等候義工期間，默默站在狗狗身邊守護。

義工憶述：

Alton就即刻衝向送行者架車嘅尾箱拎所需要嘅Gear。當佢拎住浪浪送行者個箱跑返過嚟嘅時候，我好感動。因為Alton唔係為拍攝而拍攝，佢係牢牢咁將我哋接收往生浪浪所需要嘅物品、程序一一記住。 再落手幫手清潔，到最後知道所有嘢settle晒先離開。

「浪浪送行者」表示很榮幸有Alton到來，參與了送行者的工作一天。

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為動物善終給浪浪最後的溫度

在節目中，Alton跟「浪浪送行者」義工阿峰和Sammi學習如何接收往生毛孩。拍攝期間，他們收到求助電話，駕駛電單車外出接收了兩隻毛孩，包括疑被毒死的貓貓，以及在河邊死去數天、屍身已發脹腐爛、傳出強烈臭味，並爬滿蛆蟲的狗狗。Alton直言接收發脹狗狗是挑戰其弱點，但最終他克服障礙，幫忙為已逝的毛孩清潔，小心翼翼地放入膠袋、包好屍體，之後再隨義工火化往生毛孩，送別牠們。

「浪浪送行者」呼籲，若市民在路上遇到往生的毛孩，也可致電他們，義工會盡快趕到達現場，讓毛孩好好走完最後一程，「希望所有浪浪在旅程最後都得到安息，給浪浪最後的溫度。」

「浪浪送行者」電話：6511 1147 ／6176 1302／5668 8606

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責任編輯：羅嘉欣