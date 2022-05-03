【育兒經】單親醫師爸爸為女兒打造粉紅跌打館　設扭蛋機夾公仔機惠及病友成親子樂園

▲ 梁天柱為了女兒，把跌打館打造成一個粉紅色的樂園。他更認為用上活潑的色調，讓病人感覺較輕鬆，可暫且忘記痛楚。（湯致遠攝）

育有一位女兒的46歲跌打醫師梁天柱，4年前成為單親爸爸。由於要父兼母職，便把跌打館髹上女兒最愛的粉紅色，更放有夾公仔機及扭蛋機等，打造成一個遊樂場，讓9歲的女兒樂在其中。

為女兒付出的一切，是要彌補失去的母愛，讓她感受滿滿的父愛。梁天柱說現在的社會，對單親爸爸的支援較少，惟有一步步的走下去，相信再難行的路都定會跨過，讓女兒健康快樂成長。

▲ 梁天柱把跌打館設計成一個粉紅樂園，打卡位處處。（湯致遠攝）

甫走進位於長沙灣的梁天柱跌打館，筆者不太相信這是一間醫館，一室粉紅色調，接待處、枱椅、牆壁、按摩器、膠布及職員制服……統統都是充滿少女味的粉紅色。跌打館內設有扭蛋機及氣墊球機等，眼前的一切其實已告知你，這醫館背後有一段故事。

故事主角是46歲的港爸梁天柱醫師，他父母同樣是醫師，自小在前舖後居的醫館生活，對跌打早有接觸和認識，從小更立志做醫師，中學時已到內地修讀相關課程。

他說：「當時我大約16歲，逢周六及日便到深圳學跌打，要清晨6時出門，每次過關都有長長人龍，當時沒有冷氣，夏天很悶熱，冬天就凍到震。」

雖然年紀輕輕，但梁天柱很有恆心，一讀便7年，畢業後便正式成為跌打醫師。

▲ 梁天柱說很早已訓練女兒的自理能力，故讀三年級的她個性已十分獨立。（被訪者提供圖片）

突成單親爸措手不及

後來，梁天柱結婚生女，一家三口樂也融融。不過，在女兒讀幼稚園K3時，他卻成為單親爸爸，要獨力照顧女兒。「以前我是男主外女主內，但突然要一個人去處理所有家事，起初都有些不知所措。而且由男性照顧女孩子，性別上會有一些比較尷尬的問題出現，例如去商場的洗手間，都曾令我面對一點困難。」

於是，他便加速訓練女兒的自理能力。「我教她自己去洗手間、沖涼等，讓她可以照顧自己，其後去商場我不用再帶她到男洗手間，她可以自己去女廁了。」

▲ 跌打館設有扭蛋機及彈珠機。（湯致遠攝）

做醫師工作繁忙，於是梁天柱想到把兩層的醫館一分為二，上居下舖，樓上樓下方便照顧。同時，他更把跌打館設計成粉紅色的兒童遊樂場。「因為女兒經常在跌打館，於是便以她最喜歡的粉紅色作主調，讓她每次來都很開心。」

不做嚴父因有反效果

現時，梁天柱的工作時間為朝九晚九，女兒放學後會先到舖頭跟爸爸見面，然後回家做功課。「我得閒便會去樓上望下她，有時間便會一起玩，如果我好忙，她就會落舖頭陪我及玩遊戲機。」

醫館內有不同的遊戲機，包括扭蛋機、夾公仔機、氣墊球機及卡拉OK機等。「因為我要工作，買這些遊戲機讓她消磨時間。」

但估不到這些遊戲機，亦成為病人的親子活動。「有些媽媽會帶子女一起來，小朋友見到遊戲機很開心，大人小朋友會一起玩。我也為小朋友送上禮物及糖果，所以很多小朋友都希望再來。」

梁天柱對孩子充滿愛心，對女兒在管教上同樣是以愛及採用和平的方法，更反對做嚴父。「以前的父母對仔女都很嚴厲，不時『藤條炆豬肉』，但現在已不行了，甚至會有反效果，因家長不時責備子女，可能令他們出現情緒問題，若想不通甚至可能出現自殘情況，所以今時今日跟小朋友相處，就要像朋友一樣，才可更易溝通。」

▲ 今天女兒生日，梁天柱帶女兒到酒店Staycation慶祝。（被訪者提供圖片）

疫情下只望女兒不退步

至於女兒的學業上，梁天柱就以順其自然的方法，不求女兒科科高分，只希望她在沒有壓力情況下開心學習。他亦不用女兒密集式參加興趣班，因他說女兒平日返學已經很忙。「她早上7時起床，8時返學，下午4時放學後去補習社做功課，晚上7時才回到家。她每日忙足12小時，就像大人的返工時間，她又何來有精神及體力再上一些興趣班。她只有唯一一個興趣班，是她自己要求在周六及日學芭蕾舞，更學得很開心。」

在疫情的兩年間，學校不時停學、上網課及「忽然放暑假」，無可避免打亂了學童的學習進度，不少家長大歎子女的學業退步，但梁天柱卻有另一番見解。「小朋友經常無得返學，當然會影響成績，但做父母的只能夠將子女退步的程度盡量減低，我覺得輸少當贏，家長不要給子女太大壓力。」

但香港的學校出名功課多，梁天柱的女兒也面對這問題。「很多小朋友對功課都不感興趣，我女兒也一樣，我經常都跟她角力，幸好我做醫師要有耐性，會耐心的跟她解釋，她會在醫館做功課，我便一邊睇症一邊遙距跟進。」

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明白女兒的功課壓力大，故此梁天柱每逢醫館休息日，便會陪女兒周圍玩。「我們多作戶外活動，經常會去公園及沙灘。我買了主題樂園的年票，一個月會去一至兩次。如果有長假期，便會去酒店Staycation，玩足兩至三天。」

梁天柱要工作又要照顧女兒，作為單親爸爸是否感吃力呢？「一般單親媽媽都會得到社會及其他人士的支援，但單身爸爸的支援就相對較少，因為一般人認為女士比較軟弱需要幫忙，其實我認為男女應該平等，單親爸爸都應該得到支持，可以更容易面對社會，照顧自己及家人。」

記者：招美寶

