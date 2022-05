【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感

人氣歌手Tyson Yoshi(程浚彥)雖然對家中富有的傳聞一直否認,但近日他與家人同住、位於鴨脷洲市價超過6千萬元的豪宅於TVB財經台睇樓節目《家居.築則》曝光。

Tyson Yoshi在社交網站發文表示不滿因為節目引起私隱問題,另外網民翻出Tyson Yoshi女友Christy在他家的舊照,指責她的舉動無禮。

非常重視私隱

Tyson Yoshi曾多次否認出身自富裕家庭,但在他的日常生活照內,可以見到與父母同住的海景千呎豪宅單位。不過Tyson Yoshi仍然非常重視私隱,不太喜歡談論家事。

但日前有眼利的網民發現,並在連登討論區開帖,表示在TVB財經台近日播出的節目《家居.築則》中,所介紹位於鴨脷洲的南區‧左岸單位,正正就是Tyson Toshi的家。

網民對照節目中的片段,以及Tyson Yoshi與女友Christy分別在社交網站的照片,包括玄關位置、窗台、客廳特色牆、露台景觀等,確定節目所介紹的正是Tyson Yoshi的家。

豪宅大曝光

節目中介紹這三房單位是業主夫婦與他們已成年的子女同住,並提到兒子是從事音樂創作事業。

設計師為了隱藏屋內多處的窗台、橫樑等建築問題,刻意把牆身加厚,網民不禁驚嘆,在香港這個寸金尺土的地方,些舉確是「有錢人」的豪氣行為。

不過網民亦大讚屋內的設計有品味,有別於那些純粹「金碧輝煌」、「炫富」的豪宅單位。翻查近日該屋苑的近期成交記錄,最低的成交價由早前的4000萬元飆升至6000萬元,看來Tyson Yoshi難以否認家境富裕的事實。

IG發文表不滿

Tyson Yoshi得知消息傳開後,在限時動態寫道:

其實嗰個節目係我去咗台灣嘅時候設計師係咁氹我屋企人拍嘅…原來佢仲問可唔可以開我名…I told him not to…其實我係極度反感拍呢個節目,但係又唔輪到我話事因為佢氹掂咗我屋企人,同埋本來諗住留係台灣對我冇咩影響。

他續指,對私隱被揭感無奈:

I guess the designer just wanna be famous through TV shows…(我估設計師希望透過電視節目變得有名氣)已經唔係第一次因為呢個設計師而引起私隱問題,都幾無奈tbh(to be honset)…