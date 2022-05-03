【明星豪宅】Tyson Yoshi海景豪宅於TVB節目曝光　慘被設計師出賣私隱：極度反感

人氣歌手Tyson Yoshi（程浚彥）雖然對家中富有的傳聞一直否認，但近日他與家人同住、位於鴨脷洲市價超過6千萬元的豪宅於TVB財經台睇樓節目《家居．築則》曝光。

Tyson Yoshi在社交網站發文表示不滿因為節目引起私隱問題，另外網民翻出Tyson Yoshi女友Christy在他家的舊照，指責她的舉動無禮。

▲ （instagram圖片）

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非常重視私隱

Tyson Yoshi曾多次否認出身自富裕家庭，但在他的日常生活照內，可以見到與父母同住的海景千呎豪宅單位。不過Tyson Yoshi仍然非常重視私隱，不太喜歡談論家事。

但日前有眼利的網民發現，並在連登討論區開帖，表示在TVB財經台近日播出的節目《家居．築則》中，所介紹位於鴨脷洲的南區‧左岸單位，正正就是Tyson Toshi的家。

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網民對照節目中的片段，以及Tyson Yoshi與女友Christy分別在社交網站的照片，包括玄關位置、窗台、客廳特色牆、露台景觀等，確定節目所介紹的正是Tyson Yoshi的家。

▲ （影片截圖）

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豪宅大曝光

節目中介紹這三房單位是業主夫婦與他們已成年的子女同住，並提到兒子是從事音樂創作事業。

設計師為了隱藏屋內多處的窗台、橫樑等建築問題，刻意把牆身加厚，網民不禁驚嘆，在香港這個寸金尺土的地方，些舉確是「有錢人」的豪氣行為。

不過網民亦大讚屋內的設計有品味，有別於那些純粹「金碧輝煌」、「炫富」的豪宅單位。翻查近日該屋苑的近期成交記錄，最低的成交價由早前的4000萬元飆升至6000萬元，看來Tyson Yoshi難以否認家境富裕的事實。

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IG發文表不滿

Tyson Yoshi得知消息傳開後，在限時動態寫道：

其實嗰個節目係我去咗台灣嘅時候設計師係咁氹我屋企人拍嘅…原來佢仲問可唔可以開我名…I told him not to…其實我係極度反感拍呢個節目，但係又唔輪到我話事因為佢氹掂咗我屋企人，同埋本來諗住留係台灣對我冇咩影響。

他續指，對私隱被揭感無奈：

I guess the designer just wanna be famous through TV shows…（我估設計師希望透過電視節目變得有名氣）已經唔係第一次因為呢個設計師而引起私隱問題，都幾無奈tbh（to be honset）…

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女友被斥無禮

不過網民翻出Christy在Tyson Yoshi家的照片作對照，發現Christy曾多次走到主人房取景拍照，其中一張她只穿上胸圍、內褲及睡袍，走到Tyson Yoshi父母的房間借用其連身鏡自拍。

網民不禁斥責：「淨係著底褲同bra入人哋老豆老母主人房影相，就算係結咗婚，依個舉動都唔好啦」、「Tyson條女咁無禮貌，入人地主人房影相」、「女朋友真係著成咁入主人房打卡」。

▲ （instagram圖片）

非首次被網民攻擊的Christy發文表示：「其實依然唔明我做咩要受呢啲嘢，點解又變咗可以亂咁解讀人哋嘅人生，然後可以好自信咁覺得自己真係咩都知。回應：我只係個努力生活，自給自足嘅人。其女友亦在今早收起所有instagram內的帖文。