【浸大研究】揭化妝品、牙膏等2000種產品含抗菌劑「TCS」　可引致結腸炎

▲ 浸大研究發現化妝品、牙膏等2000種產品含TCS，腸道微生物催活化或致結腸炎。（資料圖片）

廣泛使用於逾2000種產品的抗菌劑三氯生（TCS）可致結腸炎。香港浸會大學的一項協作研究發現，某些腸道微生物酶可發揮調節作用，把TCS的代謝物重新激活為可產生腸道毒素的TCS，因而增加用家患結腸炎的機會。

TCS是一種廣泛使用於消費品如牙膏、漱口水、潔手液、化妝品及玩具的抗菌劑。它是一種主要的環境污染物，而暴露於TCS亦證實會增加患結腸炎的機會。一旦TCS進入人體，會迅速代謝成無生物活性的代謝物「TCS—葡糖苷酸」 （TCS-G），容易被排出體外。基於這特性，在環境中暴露於TCS如何導致人體腸道出現毒性的機制仍然不明。

為研究在環境中暴露於TCS如何導致人體腸道出現毒性，浸大與美國高校團隊發現腸道微生物酶「β-葡萄糖苷（GUS）酶」，可催化TCS-G轉化為TCS，增患結腸炎的機會。團隊又嘗試於兩組分別有暴露於TCS及沒有暴露於TCS的小鼠身上，使用GUS抑制劑。結果發現GUS抑制劑能限制GUS酶把TCS-G轉化為TCS。暴露於TCS的小鼠在使用GUS抑制劑後，結腸炎獲得舒緩。這些結果證明特定的微生物GUS酶，促使TCS-G轉化為TCS，因而增加患結腸炎的機會。

領導研究的浸大化學系講座教授及環境與生物分析國家重點實驗室主任蔡宗葦表示，研究結果清晰地描述了腸道微生物參與TCS代謝和毒理的機制，為預防在環境中接觸化學物而誘發結腸炎，提供了一個重要聚焦點。他指出，監管機構應考慮對TCS的應用施加更嚴格的管制。雖然美國食品及藥物管理局於2016年禁止銷售含TCS的非處方消毒產品，但TCS仍獲准使用於逾2000種產品之中，包括化妝品、牙膏、香皂、清潔劑、塗料及紡織品等，可經呼吸、口腔及皮膚振觸進入人體。蔡宗葦稱，現時亦有其他化學物可替代TCS，強調：「當局應加強健康風險研究，改善產品標籤及說明中TCS成份的透明度，重視TCS對公眾健康的長遠影響。」

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記者：黃穎津